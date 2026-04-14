Travere Therapeutics rastie po schválení FILSPARI pre FSGS od FDA

- Akcie Travere Therapeutics 14. apríla vzrástli o 34,8 % po tom, čo FDA schválila liek FILSPARI pre fokálne segmentálnu glomerulosklerózu (FSGS).
- Schválenie robí z lieku FILSPARI prvý a jediný liek schválený FDA pre FSGS a rozširuje jeho využitie mimo doterajšej indikácie pri IgA nefropatii.
- Investori teraz budú sledovať, ako rýchlo Travere premení rozšírenú indikáciu na rast tržieb a ako sa bude vyvíjať uvedenie liečby na trh vzhľadom na možnú konkurenciu.
- Akcie Travere Therapeutics 14. apríla vzrástli o 34,8 % po tom, čo FDA schválila liek FILSPARI pre fokálne segmentálnu glomerulosklerózu (FSGS).
- Schválenie robí z lieku FILSPARI prvý a jediný liek schválený FDA pre FSGS a rozširuje jeho využitie mimo doterajšej indikácie pri IgA nefropatii.
- Investori teraz budú sledovať, ako rýchlo Travere premení rozšírenú indikáciu na rast tržieb a ako sa bude vyvíjať uvedenie liečby na trh vzhľadom na možnú konkurenciu.
Akcie Travere Therapeutics boli 14. apríla vyššie o 34,8 % na 41,38 USD po tom, čo počas dňa rástli až o 46,6 %, keď FDA schválila liek FILSPARI (sparsentan) pre fokálne segmentálnu glomerulosklerózu (FSGS). Rozhodnutie robí z lieku FILSPARI prvý a jediný liek schválený FDA pre FSGS a zároveň rozširuje jeho využitie mimo existujúcej indikácie pri IgA nefropatii. Zdroj: xStation5
Schválenie FDA rozširuje dosah lieku FILSPARI
Travere uviedol, že FILSPARI bol schválený na zníženie proteinúrie u dospelých a detí vo veku od 8 rokov s FSGS bez nefrotického syndrómu. Podľa spoločnosti nová indikácia zvyšuje celkovú adresovateľnú populáciu v USA na viac ako 100 000 pacientov, vrátane viac ako 30 000 pacientov s FSGS, pričom liek bude okamžite dostupný na predpis pre nefrológov.
Prečo akcie reagovali tak silno
Schválenie odstránilo dôležitý regulačný previs po tom, čo FDA v januári predĺžila hodnotenie a vyžiadala si ďalšie údaje o klinickom prínose. Zároveň otvára lieku FILSPARI druhý komerčný trh; vo štvrtom štvrťroku 2025 totiž v USA vygeneroval čisté tržby 103,3 milióna USD, čo investorom dáva jasnejšiu cestu k širšiemu rastu tržieb.
Travere zároveň upozornil na dáta zo štúdie fázy 3 DUPLEX, v ktorej FILSPARI vykázal štatisticky významné zníženie proteinúrie oproti irbesartanu. Reuters uviedol, že Jefferies očakáva vrchol ročných tržieb z indikácie FSGS na úrovni 961 miliónov USD do roku 2033, čo ukazuje, prečo bolo schválenie vnímané ako významný komerčný míľnik.
Trhy teraz budú sledovať tempo uvedenia liečby pre FSGS na trh, záujem lekárov a to, či Travere dokáže rozšírenú indikáciu pretaviť do trvalého rastu tržieb. Investori budú zároveň sledovať aj konkurenčný vývoj vrátane programu atrasentan od Novartisu pri FSGS.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
CarMax klesá o 13 % po tom, čo výsledky za štvrtý štvrťrok zasiahli goodwill odpis a tlak na marže
Bloom Energy rastie po tom, čo Oracle rozšíril dohodu o palivových článkoch na 2,8 GW pre AI infraštruktúru
Výsledková sezóna s XTB: JPMorgan, Wells Fargo a Citigroup vidia ekonomiku v dobrej kondícii
US OPEN: Wall Street posilňuje po slabších dátach PPI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.