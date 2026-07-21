Abu Dhabi investuje miliardy do plynu. Hormuz ukazuje prečo🚨

- ADNOC investuje 6,2 miliardy dolárov do rozvoja poľa Umm Shaif Gas Cap
- Projekt má priniesť viac než 600 miliónov kubických stôp plynu denne do roku 2030
- Na projekte sa podieľajú TotalEnergies, Eni a CNPC
- ADNOC cieli na kapacitu 47 miliónov ton LNG ročne do roku 2035
- SAE opustili OPEC a nepodliehajú produkčným limitom
- ADNOC investuje 6,2 miliardy dolárov do rozvoja poľa Umm Shaif Gas Cap
- Projekt má priniesť viac než 600 miliónov kubických stôp plynu denne do roku 2030
- Na projekte sa podieľajú TotalEnergies, Eni a CNPC
- ADNOC cieli na kapacitu 47 miliónov ton LNG ročne do roku 2035
- SAE opustili OPEC a nepodliehajú produkčným limitom
Štátna ropná spoločnosť ADNOC schválila konečné investičné rozhodnutie (FID) na rozvoj projektu Umm Shaif Gas Cap v hodnote 6,2 miliardy dolárov. Ide o jednu z najväčších investícií Spojených arabských emirátov do zemného plynu za posledné roky, ktorá má posilniť domácu energetickú bezpečnosť a zároveň podporiť ambície krajiny stať sa významným exportérom skvapalneného zemného plynu (LNG).
Rozhodnutie prichádza v období, keď pokračujúci konflikt na Blízkom východe zvýrazňuje zraniteľnosť globálnych dodávok energií. Hormuzský prieliv, cez ktorý za bežných okolností prechádza približne pätina svetového obchodu s LNG, zostáva výrazne obmedzený, čo zvyšuje význam projektov zameraných na diverzifikáciu dodávok a posilnenie energetickej bezpečnosti.
Pole Umm Shaif patrí medzi najstaršie offshore ložiská v Abú Zabí. Práve odtiaľ smerovali prvé exporty ropy z emirátu už v roku 1962. Na novej etape rozvoja sa okrem ADNOC podieľajú aj francúzska spoločnosť TotalEnergies, talianska Eni a čínska China National Petroleum Corporation (CNPC). Projekt má od roku 2030 prinášať viac než 600 miliónov štandardných kubických stôp zemného plynu denne, čo predstavuje približne 10 % súčasnej dennej spotreby plynu v Spojených arabských emirátoch.
Investícia je súčasťou širšej stratégie ADNOC výrazne rozšíriť produkciu zemného plynu a export LNG. Spoločnosť plánuje do roku 2035 zvýšiť svoju exportnú kapacitu na 47 miliónov ton LNG ročne, pričom chce využiť siedme najväčšie overené zásoby zemného plynu na svete, ktorými krajina disponuje. Zároveň sa SAE snažia znižovať závislosť od dovozu plynu z Kataru, ktorý dnes pokrýva približne tretinu domáceho dopytu a ktorého kontrakt vyprší v roku 2032.
Rozvoj vlastných zdrojov podporuje aj zmena energetickej politiky krajiny. Spojené arabské emiráty tento rok vystúpili z organizácie OPEC, čím sa zbavili produkčných kvót kartelu a získali väčšiu flexibilitu pri zvyšovaní ťažby podľa vlastnej stratégie. ADNOC plánuje už budúci rok zvýšiť produkčnú kapacitu na viac ako 5 miliónov barelov ropy denne.
Hoci prvý plyn z projektu začne prúdiť až okolo roku 2030, investícia jasne ukazuje, že producenti z Perzského zálivu reagujú na rastúcu geopolitickú neistotu dlhodobými investíciami do energetickej infraštruktúry. V čase, keď rastie dopyt po LNG a bezpečnosť dodávok sa stáva jednou z hlavných priorít odberateľov, sa zemný plyn čoraz viac presadzuje ako strategická komodita nielen pre domácu spotrebu, ale aj pre globálny export.
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