Tri veľké IPO: SpaceX, OpenAI, Anthropic a vysatie likvidity z trhu 💸

Odpoveď na otázku prípadného vysatia likvidity z finančných trhov v súvislosti s veľkými IPO je potrebné rozdeliť na tri časti. Prvou je pohľad na tzv. agregátnu, teda celkovú likviditu na trhu. Predstava, že na trhu existuje fixný a nemenný objem peňazí a IPO z neho určitú časť odkrojí, neplatí. Investované peniaze sa jednoducho nezničia. Iba zmenia majiteľa a z obehu nezmiznú. Môžu sa využiť na ďalšie investície, capex, výskum a vývoj. Prípadne môžu zamestnanci, zakladatelia a ďalší investori časť svojich akcií predať a získané peniaze použiť ďalej, napríklad na diverzifikáciu vlastného akciového portfólia.
Tieto IPO sú aj napriek svojej veľkosti v porovnaní s celkovým objemom peňazí na finančných trhoch iba malou časťou. Oveľa väčší vplyv na investované objemy môže mať napríklad nastavenie menovej politiky, zmeny bilancií centrálnych bánk alebo podobné faktory. Zároveň firmy neupisujú na trh celú svoju valuáciu, ale iba jej časť. Zjednodušene povedané, valuácia 1,75 bilióna USD pri SpaceX neznamená bilióny dolárov dopytu po hotovosti z trhu. Upísalo sa približne 5 % tejto valuácie. IPO SpaceX a prípadne Anthropicu a OpenAI navyše môžu do trhu pritiahnuť novú likviditu, napríklad keď sa retailoví investori rozhodnú začať investovať, aby sa mohli podieľať na tomto príbehu.
Druhý pohľad sa týka samotnej rotácie vo vnútri akciového trhu. Peniaze na IPO SpaceX a prípadne Anthropicu a OpenAI musia odniekiaľ prísť. Okrem nových peňazí bude dochádzať k rotácii vo vnútri akciových portfólií, keď sa časť pozícií odpredá a za získané peniaze sa nakúpia akcie nových firiem. Odpredaj môže prísť z rôznych sektorov, ale na zachovanie váhy technologických akcií v portfóliu bude často potrebné predávať typicky z akcií Magnificent 7. Práve tam sa môže v blízkosti IPO objaviť predajný tlak. Neočakávam však zásadné prepady.
Ďalším faktorom budú akciové indexy, respektíve ETF a akciové fondy, ktoré tieto indexy sledujú. Zaradenie takýchto obrov do indexu povedie k tomu, že ich tieto ETF a ďalšie fondy budú musieť nakúpiť. Financovanie týchto nákupov si bude vyžadovať odpredaj iných akciových titulov. Tomu hovoríme rotácia v akciovom portfóliu.
Tretím pohľadom je samotné načasovanie týchto veľkých IPO. To totiž nie je náhoda ani výsledok veštenia z kariet. O tom, kedy firma vstúpi na verejný trh, rozhodujú ľudia, ktorí v nej držia podiely. Môžu to byť zakladatelia, zamestnanci, venture capital fondy a ďalšie fondy alebo investori, ktorí do projektu investovali. Tí majú silný motív predávať časti svojich podielov na verejných trhoch vo chvíli, keď je dopyt najvyšší. Práve vtedy býva najvyššia aj ochota trhu za tieto podiely platiť.
Snažia sa teda uvádzať firmy na trh vo chvíli, keď je optimizmus blízko vrcholu. A práve oni poznajú svoju firmu najlepšie. Ak teda hromadne predávajú, navyše v jednom konkrétnom sektore, napríklad technologickom, vzniká obava, že sa blížime k vrcholu a môže prísť pokles. Ten môže byť mierny, ale aj prudší. Po dlhých rokoch prílevu kapitálu a dosahovania vrcholov môže prísť korekcia. Veľké objemy nových emisií sú historicky nasledované rokmi skôr s podpriemerným výnosom.
Na druhej strane je potrebné spomenúť, že ak budú vlny IPO úspešné, trhová nálada sa môže zlepšiť natoľko, že sa trh od vrcholov posunie ešte vyššie. Úspech totiž podporuje záujem investorov a takzvané FOMO.
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