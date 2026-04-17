Trump opäť tvrdí: Vojna by sa mohla čoskoro skončiť ⏳

- Trump tvrdí, že dohoda s Iránom môže byť veľmi blízko
- Ďalšie rokovania medzi USA a Iránom by sa mohli uskutočniť už počas víkendu
- Medzi Libanonom a Izraelom začalo platiť desaťdňové prímerie
Donald Trump uviedol, že ukončenie vojny s Iránom môže byť veľmi blízko. Zároveň pripustil, že ďalšie rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa mohli uskutočniť už počas víkendu. Nádej na diplomatický posun medzitým podporila pokles cien ropy aj zlepšenie nálady na trhoch.
Trump pred novinármi vyhlásil, že Spojené štáty sú podľa neho veľmi blízko dohode s Iránom. V hre je aj predĺženie dvojtýždňového prímeria, hoci podľa neho možno nebude potrebné, pretože Teherán má o dohodu záujem. Neskôr v Las Vegas zašiel ešte ďalej, keď povedal, že vojna by sa mohla pomerne skoro skončiť.
Podľa zdroja zapojeného do sprostredkovania medzi USA a Iránom sa v zákulisnej diplomacii podarilo dosiahnuť určitý pokrok. Pripravované rokovanie by podľa neho mohlo viesť k podpisu memoranda o porozumení, na ktoré by počas 60 dní nadviazala širšia dohoda. Kľúčovú úlohu v tomto procese má podľa diplomatických informácií zohrávať Pakistan, ktorého armádny šéf mal v Teheráne rokovať o najspornejších bodoch.
Nádej na možné urovnanie konfliktu sa premietla aj do vývoja na trhoch. Investori tak začali viac zaceňovať možnosť diplomatického riešenia, hoci Hormuzský prieliv, kľúčová tepna pre svetové dodávky ropy a plynu, zostáva naďalej prakticky uzavretý.
Do celej situácie vstúpilo aj desaťdňové prímerie medzi Libanonom a Izraelom, ktoré začalo platiť vo štvrtok. Trump uviedol, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom aj libanonským prezidentom Josephom Aounom a chcel by ich v najbližších týždňoch pozvať do Bieleho domu na ďalšie rokovania. Zároveň vyzval proiránske hnutie Hizballáh, aby prímerie rešpektovalo a zdržalo sa ďalších útokov.
Libanonská armáda už v piatok ráno oznámila, že Izrael prímerie porušil prerušovaným ostreľovaním viacerých dedín na juhu krajiny. Izraelská armáda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila, no už skôr uviedla, že jej jednotky v oblasti zostávajú pre pokračujúcu aktivitu Hizballáhu. Aj samotný Hizballáh ešte krátko pred začiatkom prímeria oznámil posledný útok proti Izraelu.
Jedným z hlavných problémov zostáva iránsky jadrový program. Práve ten bol podľa zdrojov jedným z najspornejších bodov počas víkendových rokovaní v Islamabade. Spojené štáty mali navrhnúť dvadsaťročné prerušenie všetkej iránskej jadrovej činnosti, zatiaľ čo Teherán údajne pripustil kratšiu, troj až päťročnú prestávku.
