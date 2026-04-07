Trump prilial olej do ohňa 🔥 Napätie okolo Iránu a Hormuzu ďalej rastie ⚠️

- Trumpov komentár naznačuje, že v hre nie je len Hormuz, ale aj možná zmena režimu v Iráne.
- Ostrá rétorika zvyšuje geopolitické napätie aj nervozitu na trhoch.
- Kľúčovým bodom zostáva bezpečnosť dodávok ropy a plynu cez Hormuzský prieliv.
- Pre svetovú ekonomiku je najväčším rizikom ďalšia eskalácia konfliktu.
Donald Trump dnes vo svojom novom komentári výrazne pritvrdil a naznačil, že táto noc môže byť pre Irán aj celý región prelomová. Vo svojom príspevku hovorí o tom, že môže „zahynúť celá civilizácia“, zároveň však dodáva, že po úplnej zmene režimu by sa mohla otvoriť cesta k novému vývoju. Jeho slová tak pôsobia ako veľmi tvrdý odkaz nielen smerom k Teheránu, ale aj k finančným trhom, ktoré citlivo sledujú každý pohyb v okolí Hormuzského prielivu.
Zdroj TruthSocial.com
Trumpovo vyhlásenie už nepôsobí len ako ďalšia ostrá poznámka na sociálnej sieti. V kontexte súčasnej krízy naznačuje, že v hre nie je len otvorenie Hormuzského prielivu, ale oveľa širší tlak na samotné iránske vedenie. Ide o zásadný posun, pretože akonáhle sa konflikt začne posúvať od otázky bezpečnosti námornej dopravy k snahe o zmenu režimu, výrazne rastie riziko ďalšej eskalácie.
Z Trumpovho komentára je zrejmé, že chce vystupovať ako líder ochotný ísť až na hranu. Na jednej strane maľuje katastrofický scenár, na druhej strane pripúšťa, že po páde súčasného režimu môže nastať pozitívny obrat. Táto kombinácia však zároveň zvyšuje neistotu, pretože naznačuje, že diplomatické riešenie nemusí byť hlavnou prioritou.
Práve to je pre trhy aj svetovú ekonomiku najväčším problémom. Ak by išlo len o krátkodobú dohodu týkajúcu sa Hormuzu, investori by hľadali rýchle upokojenie situácie. Ak sa však začne otvorene hovoriť o prebudovaní pomerov v Iráne, konflikt sa môže predĺžiť a udržať ceny ropy na zvýšených úrovniach dlhší čas.
Trumpov príspevok je preto potrebné vnímať ako silný psychologický aj geopolitický signál. Nejde len o emotívny status, ale o vyhlásenie, ktoré môže ovplyvniť očakávania trhov, reakciu Iránu aj ďalší vývoj napätia v regióne. Pokiaľ bude v oblasti Hormuzu pretrvávať hrozba širšej konfrontácie, zostane vysoká aj nervozita investorov.
Graf OIL.WTI (M30)
Cena ropy WTI sa momentálne drží v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchoduje okolo 115,31 USD. Trh sa po krátkej korekcii rýchlo vrátil späť k lokálnym maximám, čo potvrdzuje, že kupujúci majú naďalej navrch. Cena zostáva nad oboma kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 na úrovni 113,38 USD aj nad SMA 100 na úrovni 112,17 USD, čo podporuje pokračovanie rastového nastavenia. V krátkodobom horizonte je vidieť, že ropa po predchádzajúcom zbere ziskov našla podporu práve v blízkosti kĺzavých priemerov a odtiaľ opäť zamierila nahor. V súčasnosti sa tak trh vracia do zóny predchádzajúcich vrcholov, kde sa rozhodne, či dôjde k ďalšiemu prelomeniu, alebo naopak k dočasnému zastaveniu rastu. Ak by sa cena podarilo udržať nad 115 USD, býčia dynamika by mohla pokračovať aj v ďalších obchodných dňoch. CCI na úrovni 35,0 naznačuje skôr neutrálne až mierne pozitívne nastavenie, takže trh zatiaľ nevyzerá prekúpený. Momentum 100,36 sa drží tesne nad neutrálnou hranicou, čo znamená, že rastová energia síce nie je extrémne silná, ale stále zostáva na strane kupujúcich. Celkovo tak ropa pôsobí stabilne a technický obraz zostáva býčí, pokiaľ sa cena drží nad oblasťou okolo 113 až 112 USD.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.