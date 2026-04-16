Trumpov krypto projekt čelí ostrej kritike kvôli zmrazeniu tokenov ⚠️

- World Liberty navrhla predĺžiť blokáciu tokenov WLFI až na 4 roky.
- Nesúhlasiacim držiteľom by mohli zostať tokeny uzamknuté na neurčito.
- Investor Justin Sun návrh ostro kritizoval ako absurdný.
- Token WLFI je tento rok nižšie o viac než 40 %.
- World Liberty navrhla predĺžiť blokáciu tokenov WLFI až na 4 roky.
- Nesúhlasiacim držiteľom by mohli zostať tokeny uzamknuté na neurčito.
- Investor Justin Sun návrh ostro kritizoval ako absurdný.
- Token WLFI je tento rok nižšie o viac než 40 %.
Kryptoplatforma World Liberty Financial, spojená s rodinou Donalda Trumpa, čelí silnej kritike kvôli novému návrhu na predĺženie blokácie tokenov WLFI pre prvých investorov. Podľa návrhu by boli tokeny najprv uzamknuté na ďalšie 2 roky a následne by sa uvoľňovali postupne počas ďalších dvoch rokov. Držitelia, ktorí by s plánom nesúhlasili, by podľa návrhu mohli mať tokeny zablokované na neurčito.
Práve táto časť vyvolala najväčší odpor. Jeden z hlavných investorov platformy, Justin Sun, označil návrh za jeden z najabsurdnejších governance podvodov, aké kedy videl. Kritizoval najmä to, že nesúhlasiaci investori majú byť fakticky potrestaní neobmedzeným zmrazením svojich tokenov. Zároveň uviedol, že sa sám nemôže hlasovania zúčastniť, pretože jeho podiel je aktuálne zmrazený.
Negatívna reakcia prišla aj od ďalších osobností z kryptotrhu. Napríklad zakladateľ Moonrock Capital Simon Dedic uviedol, že prví investori, ktorí čakali zaujímavé zhodnotenie, teraz utrpeli tvrdý zásah. Kritici upozorňujú, že návrh môže slúžiť skôr na udržanie kontroly nad tokenom než na ochranu ekosystému.
Hovorca projektu uviedol, že cieľom návrhu je lepšie zosúladiť záujmy všetkých účastníkov z dlhodobého pohľadu. Ani toto vysvetlenie však zatiaľ nepomohlo zmierniť rastúce napätie medzi vedením platformy a časťou investorov. Hlasovanie o návrhu má podľa vyjadrenia spoločnosti začať čoskoro a potrvá jeden týždeň.
Samotný token WLFI za posledných 24 hodín zostal okolo úrovne 0,08 USD, no od začiatku roka stráca viac než 40 %. Od svojho maxima na úrovni 0,33 USD už odpísal viac než 75 %, čo len zvyšuje nervozitu investorov okolo ďalšieho vývoja projektu.
