Trumpova administratíva tlačí na ASML 🔍

Holandská spoločnosť ASML, najdôležitejší svetový výrobca litografických zariadení na produkciu pokročilých čipov, čelí novému tlaku zo strany americkej administratívy. Americký minister obchodu Howard Lutnick mal pri nedávnych rokovaniach vyjadriť obavy, že sa jeden z najpokročilejších strojov spoločnosti, teda EUV litografia, mohol dostať do Číny v rozpore s exportnými obmedzeniami vedenými USA.
EUV stroje patria medzi najcitlivejšie technológie v celom polovodičovom priemysle. Používajú ich napríklad výrobcovia typu TSMC na produkciu najvýkonnejších procesorov pre spoločnosti ako Nvidia alebo Apple. Čína k týmto systémom dlhodobo nemá mať prístup, pretože ich dodávky sú obmedzené už od prvej Trumpovej administratívy.
ASML tieto podozrenia odmieta. Spoločnosť uviedla, že do Číny nikdy žiadny EUV systém nedodala. Zároveň argumentuje tým, že tieto stroje sú obrovské, vyrábajú sa v obmedzenom počte a vyžadujú neustály servis zo strany ASML. Podľa firmy je preto prakticky nemožné, aby bol takýto systém premiestnený alebo prevádzkovaný bez jej zapojenia.
Firma mala vo Washingtone začať šíriť dokument s názvom „No indication of any ASML EUV System in China“. Podľa neho je na svete v prevádzke 314 EUV strojov, ďalších 26 bolo vyradených z prevádzky a žiadny sa nenachádza v Číne. ASML navyše tvrdí, že dokáže automaticky rozpoznať výpadky pripojenia, nezvyčajné správanie alebo problémy v prevádzke svojich EUV zariadení.
Americkí predstavitelia však podľa dostupných informácií tvrdia, že majú obavy ohľadom exportu zariadení alebo komponentov súvisiacich s EUV systémami. Dôkazy však nezverejnili s odkazom na citlivosť informácií. ASML tieto tvrdenia odmieta a uvádza, že do Číny neposlala ani žiadne komponenty, moduly alebo vybavenie špeciálne určené pre EUV stroje.
Celý spor je dôležitý hlavne pre širšiu technologickú vojnu medzi USA a Čínou. Nedostupnosť EUV litografie je jedným z najväčších obmedzení pre čínske firmy vrátane Huawei, ktoré sa snažia vyvíjať výkonné AI čipy bez prístupu k najpokročilejším výrobným technológiám. Ak by sa skutočne potvrdilo, že sa EUV zariadenie alebo kľúčové časti dostali do Číny, išlo by o mimoriadne závažné porušenie exportných pravidiel.
Pre ASML ide o citlivú situáciu aj z obchodného hľadiska. Čína zostáva pre firmu významným trhom, najmä pri menej pokročilých litografických zariadeniach typu DUV. Spoločnosť očakáva, že z Číny môže v roku 2026 pochádzať približne 20 % jej tržieb. Prísnejšie americké obmedzenia by preto mohli výrazne zasiahnuť jej budúce príjmy.
Čína zostáva pre ASML kľúčovým trhom
Zdroj: Bloomberg
Napätie medzi USA, Holandskom a Japonskom sa dlhodobo týka práve exportu čipového vybavenia. Washington chce, aby zahraniční dodávatelia ako ASML alebo Tokyo Electron podliehali podobne prísnym pravidlám ako americké firmy. Pre Európu je to však citlivá téma, pretože ASML je jednou z najhodnotnejších technologických spoločností kontinentu a jej pozícia je pre európsky priemysel strategická.
Z investičného pohľadu tento vývoj zvyšuje regulačné riziko okolo ASML. Firma má stále mimoriadne silné technologické postavenie, pretože v oblasti EUV litografie prakticky nemá priamu konkurenciu. Zároveň sa však stáva jedným z hlavných nástrojov geopolitického tlaku. Čím viac sa polovodiče prepájajú s národnou bezpečnosťou, tým viac bude ASML vystavená politickým rozhodnutiam, ktoré môžu ovplyvniť jej tržby, marže aj prístup na čínsky trh.
Pre investorov tak zostáva kľúčové sledovať, či sa obavy americkej administratívy premenia na konkrétne opatrenia. Ak by USA presadili ďalšie obmedzenia vývozu DUV zariadení alebo servisných služieb do Číny, mohlo by to pre ASML znamenať výraznejší tlak. Ak sa však firme podarí Washington presvedčiť, že pravidlá dodržiava, súčasné napätie sa môže ukázať skôr ako krátkodobý reputačný problém.
Graf ASML (ASML.NL, D1)
Zdroj: xStation5
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