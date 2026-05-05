Tržby Palantiru: mierne pod očakávaniami

Spoločnosť Palantir zverejnila svoje výsledky po skončení pondelkovej seansy. Čísla, ktoré by pri väčšine firiem pôsobili veľmi silno, nakoniec skončili len mierne pod očakávaniami.
Jedným z kľúčových ukazovateľov efektivity pri spoločnostiach typu SaaS, ktorý manažment Palantiru zdôrazňuje, je takzvané „Pravidlo 40“. Stručne povedané znamená, že súčet ročného rastu tržieb a marže EBITDA by sa mal pohybovať okolo 40 %.
Pri Palantire táto hodnota dosahuje približne 58 %, čím firma necháva za sebou takmer celý technologický sektor a mierne prekonáva aj Nvidiu.
Pri pohľade na tradičnejšie ukazovatele:
- Tržby vzrástli na 1,63 miliardy USD oproti očakávaným približne 1,55 miliardy USD.
- Medzikvartálne vzrástli o 19 % a medziročne o 85 %.
- Upravený zisk na akciu vzrástol na 0,33 USD oproti očakávaniu okolo 0,28 USD.
- Medzikvartálne vzrástol o 17 % a medziročne o viac ako 250 %.
- Upravený voľný peňažný tok vzrástol na 924 miliónov USD.
Výhlaď pre 2. štvrťrok 2026 bol stanovený nasledovne:
- Tržby: 1,79–1,80 miliardy USD
- Upravený prevádzkový zisk: 1,063–1,067 miliardy USD
Na celoročnej báze spoločnosť zvýšila svoj výhlaď:
- Tržby: 7,65–7,66 miliardy USD
- Komerčné tržby v USA: nad 3,22 miliardy USD
- Upravený prevádzkový zisk: 4,4–4,45 miliardy USD
- Voľný peňažný tok: 4,2–4,4 miliardy USD
Napriek tomu akcie reagovali miernym poklesom okolo 3 %. Čo teda trhom nesadlo?
Obavy investorov sa sústredili na tržby v americkom komerčnom segmente.
Tržby medziročne vzrástli o 133 %, ale nedosiahli hranicu 600 miliónov USD. Skončili na 595 miliónoch USD, čo bolo pre trh miernym sklamaním. Obavy týkajúce sa komerčného segmentu sú dôležité najmä pre rastúci konkurenčný tlak a prenikanie konkurentov na trh.
PLTR.US (D1)
Zdroj: xStation5
