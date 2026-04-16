TSMC prináša rekordný štvrťrok. AI poháňa výsledky a mení celý cyklus

TSMC vstúpila do roku 2026 rekordným štvrťrokom, keď výrazne prekonala očakávania analytikov a zároveň zvýšila svoj celoročný výhlaď. Ide o veľmi silný signál, že dopyt po čipoch spojených s AI zostáva odolný aj v náročnejšom makroekonomickom a geopolitickom prostredí.
Nevyzerá to ako typické cyklické oživenie. Správa ukazuje, že AI infraštruktúra sa stáva základom rastu pre celý polovodičový sektor, pričom TSMC stojí priamo v jeho centre.
V prvom štvrťroku spoločnosť dosiahla čistý zisk približne 18,2 miliardy USD, čo predstavuje rast o 58 % y/y, pri tržbách vo výške 35,9 miliardy USD, teda o 41 % y/y v dolárovom vyjadrení. Zároveň ziskovosť prekonala očakávania, keď hrubá marža dosiahla 66,2 % a prevádzková marža 58,1 %.
Kľúčové finančné ukazovatele
- Tržby: 35,9 miliardy USD (+41 % y/y v USD)
- Čistý zisk: 18,2 miliardy USD (+58 % y/y)
- Prevádzkový zisk: približne 20,9 miliardy USD (+62 % y/y)
- Hrubá marža: 66,2 %
- Prevádzková marža: 58,1 %
- Výhlaď tržieb pre Q2: 39–40,2 miliardy USD
- Rast tržieb za celý rok 2026: nad 30 % y/y v USD
- Capex pre rok 2026: 52–56 miliárd USD (horná hranica pásma)
Rast je jedna vec, ale kvalita výsledkov vyniká
- Najdôležitejším aspektom tejto správy nie je len tempo rastu, ale aj štruktúra výsledkov.
- TSMC ukazuje veľmi silnú schopnosť premieňať tržby na zisk, a to vďaka svojej dominancii v najpokročilejších výrobných procesoch a rastúcemu podielu čipov pre AI, ktoré dnes patria medzi najziskovejšie segmenty na trhu.
- Nejde o jednorazový efekt. Štruktúra tržieb sa posúva smerom k pokročilejším výrobným uzlom a dlhodobým kontraktom, čo zlepšuje viditeľnosť budúcich výsledkov a stabilitu marží.
„Mimoriadne silný dopyt“ a obmedzené kapacity
- Kľúčové posolstvo tejto správy je jednoduché: dopyt ďalej prevyšuje ponuku.
- Manažment výslovne upozornil na „mimoriadne silný“ dopyt po čipoch pre AI. Globálni lídri ako NVIDIA a AMD vyvíjajú čoraz pokročilejšie čipy, čo priamo zvyšuje dopyt po výrobných kapacitách spoločnosti TSMC.
- Tento efekt je štrukturálny. Trh funguje v podmienkach nedostatku najpokročilejších čipov, kde hlavným obmedzením už nie je dopyt, ale schopnosť pokryť ho ponukou. Rovnaký trend je viditeľný aj u dodávateľov výrobného vybavenia, ako je ASML.
Silný výhlaď potvrdzuje pokračujúce momentum
- Výhlaď pre druhý štvrťrok tento obraz ďalej potvrdzuje.
- TSMC očakáva tržby v rozmedzí 39 až 40,2 miliardy USD, teda nad trhovým konsenzom, pri zachovaní veľmi silných marží. Spoločnosť zároveň očakáva, že tržby za celý rok 2026 vzrastú o viac než 30 % y/y v dolárovom vyjadrení.
- To je dôležité, pretože to ukazuje, že súčasné momentum nie je dočasné a že dopyt by mal zostať silný aj v nasledujúcich štvrťrokoch.
Capex rastie z jasného dôvodu
- Tento rast podporuje agresívna investičná stratégia.
- TSMC plánuje kapitálové výdavky vo výške 52 až 56 miliárd USD, teda na hornej hranici predchádzajúceho odhadu. Spoločnosť rozširuje kapacity prostredníctvom nových tovární, vrátane významných projektov v Spojených štátoch, aby dokázala držať krok s dopytom.
- To predstavuje zásadný posun oproti predchádzajúcim cyklom, keď bola limitujúcim faktorom ponuka dopytu. Dnes je hlavným obmedzením schopnosť navyšovať výrobu.
Riziká sú prítomné, no v porovnaní s dopytom sú druhoradé
- Spoločnosť upozorňuje na geopolitické riziká, vrátane napätia na Blízkom východe, ako aj na vplyv menových kurzov na ziskovosť.
- Zároveň však uvádza, že nevidí žiadne výrazné narušenie dodávok materiálov ani energií, čo naznačuje stabilnú prevádzku. V tejto fáze sa tieto riziká javia ako druhoradé v porovnaní s veľmi silným základným dopytom.
Záver: AI mení štruktúru celého odvetvia
- Prvý štvrťrok roka 2026 pre TSMC nie je len o silných výsledkoch, ale aj o potvrdení hlbšej zmeny naprieč polovodičovým odvetvím.
- Umelá inteligencia sa stáva hlavným motorom rastu, nie iba jedným z mnohých faktorov. V tomto prostredí má TSMC mimoriadne silnú pozíciu ako popredný výrobca najpokročilejších čipov na svete.
- Ak súčasné trendy pretrvajú, spoločnosť môže fungovať v rámci viacročného cyklu silného dopytu, rastúcich tržieb a solidnej ziskovosti. Najväčšou výzvou nebude získať zákazníkov, ale držať krok s rozsahom ich dopytu.
Zdroj: xStation5
