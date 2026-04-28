Tullow ťaží z drahej africkej ropy 🛢️ Akcie prudko rastú 🚀

- Akcie Tullow Oil vzrástli o viac než 9 % vďaka rekordnej cene západoafrickej ropy.
- Aprílová dodávka bola predaná za 130 USD za barel, čo je historické maximum pre náklad firmy.
- Spoločnosť ťaží z napätia na Blízkom východe, ktoré zvyšuje dopyt po alternatívnych dodávkach ropy.
- Pozitívny výhľad podporuje vyššia produkcia, silnejšie cash flow a snaha o znižovanie dlhu.
- Akcie Tullow Oil vzrástli o viac než 9 % vďaka rekordnej cene západoafrickej ropy.
- Aprílová dodávka bola predaná za 130 USD za barel, čo je historické maximum pre náklad firmy.
- Spoločnosť ťaží z napätia na Blízkom východe, ktoré zvyšuje dopyt po alternatívnych dodávkach ropy.
- Pozitívny výhľad podporuje vyššia produkcia, silnejšie cash flow a snaha o znižovanie dlhu.
Akcie spoločnosti Tullow Oil výrazne posilnili po tom, čo firma oznámila, že jej západoafrická ropa sa predáva za rekordné ceny. Trh reagoval rastom o viac než 9 %, kým akcie časť ziskov odovzdali a obchodovali sa okolo 12,2 pencí, teda približne o 5 % vyššie.
Hlavným dôvodom rastu je napätie na Blízkom východe, ktoré narúša obchodné toky ropy a zvyšuje záujem odberateľov o alternatívne dodávky mimo oblasti Perzského zálivu. Práve západoafrická ropa sa tak dostáva do výhodnej pozície, pretože sa aktuálne predáva s prémiou voči európskemu benchmarku Brent.
Tullow uviedol, že aprílová dodávka ropy bola predaná za 130 USD za barel, čo podľa spoločnosti predstavuje najvyššiu cenu v histórii jej nákladov. Prvé štyri dodávky roka 2026 firma predala v priemere za približne 90 USD za barel pred započítaním zaistenia.
Podľa analytika Jamesa Hosieho zo Shore Capital je rast akcií pripomienkou toho, ako silno môže byť Tullow naviazaný na vývoj cien ropy. Vyššie realizačné ceny zlepšujú schopnosť firmy generovať hotovosť a môžu jej pomôcť dosiahnuť situáciu, keď v tomto roku vytvorí viac peňazí, než minie.
Pozitívnu náladu podporuje aj skutočnosť, že Tullow od začiatku roka 2026 posilnil už približne o 100 %. Investori tak oceňujú nielen vyššie ceny ropy, ale aj snahu spoločnosti znižovať dlh a stabilizovať produkciu na starších ropných poliach v Ghane.
Firma zároveň očakáva, že tohtoročná ťažba sa bude nachádzať na hornej hranici pôvodného výhľadu, teda v pásme 34 000 až 42 000 barelov ropného ekvivalentu denne. To naznačuje, že prevádzkový vývoj by mohol byť lepší, než trh predtým predpokladal.
Z investičného pohľadu sa Tullow aktuálne nachádza v priaznivom prostredí. Vyššie ceny ropy, prémia pri západoafrických dodávkach a zlepšujúce sa cash flow podporujú býčí sentiment. Rizikom však zostáva závislosť od geopolitického napätia a cien komodít. Ak by sa situácia na Blízkom východe upokojila a ropa zlacnela, časť súčasného optimizmu by mohla rýchlo vyprchať.
Graf TLW.UK (D1)
Akcie spoločnosti Tullow Oil sa obchodujú okolo úrovne 0,1252 GBP a po predchádzajúcej konsolidácii sa pokúšajú o návrat k rastovému momentu. Cena sa drží nad krátkodobým kĺzavým priemerom EMA 50, ktorý sa nachádza na hodnote 0,1148 GBP, a zároveň výrazne nad SMA 100 na úrovni 0,0941 GBP. Z grafu je viditeľné, že akcie po prudkom raste z februára a začiatku marca prešli do bočného pásma, kde sa cena pohybovala prevažne medzi podporou pri 0,1100 GBP a rezistenciou okolo 0,1285 GBP. Aktuálna sviečka ukazuje snahu o odraz od oblasti EMA 50, čo môže byť dôležitý signál, že trh rešpektuje túto dynamickú podporu. Ak by cena dokázala preraziť nad hladinu 0,1285 GBP, otvoril by sa priestor na návrat smerom k predchádzajúcim maximám okolo 0,1380 GBP až 0,1474 GBP.
Zdroj: xStation5
