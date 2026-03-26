Uber a Pony.ai rastú po partnerstve s Verne pre robotaxi službu v Záhrebe🤝

Akcie Uberu a Pony.ai 26. marca rástli po tom, čo firmy spolu s Verne oznámili plán spustiť prvú komerčnú robotaxi službu v Európe v Záhrebe. Pony.ai sa obchodovala okolo 11,39 USD, teda o 0,22 USD vyššie, zatiaľ čo Uber bol pri 73,08 USD, čo znamenalo rast o 0,77 USD. Partnerstvo spája autonómnu technológiu Pony.ai, platformu Uberu a prevádzkové riadenie flotily zo strany Verne, pričom overovanie na verejných cestách v Chorvátsku už prebieha.
Ako je partnerstvo nastavené
V rámci dohody dodá Pony.ai autonómny systém, Verne bude vlastniť a prevádzkovať flotilu a Uber službu integruje do svojej aplikácie popri vlastnej platforme Verne. Nasadenie má začať v Záhrebe a následne sa rozšíriť do ďalších európskych miest a potenciálne aj na ďalšie trhy.
Firmy uviedli, že počas najbližších rokov chcú flotilu rozšíriť na tisíce robotaxi vozidiel. Testovanie v Záhrebe už prebieha s využitím systému Gen-7 od Pony.ai na vozidle Arcfox Alpha T5 Robotaxi a Uber zároveň plánuje do Verne investovať.
Prečo je dohoda dôležitá
Pre Uber ide o ďalší krok v stratégii rozširovať autonómny ride-hailing cez partnerstvá namiesto budovania celého self-driving stacku vlastnými silami. Zároveň tým získava skorú pozíciu na európskom trhu komerčných robotaxi služieb v čase, keď sa sektor posúva od testovania k plateným jazdám.
Pre Pony.ai spustenie v Záhrebe podporuje širšiu medzinárodnú expanziu. Spoločnosť 26. marca uviedla, že v roku 2026 chce rozšíriť svoju robotaxi flotilu na viac ako 3 000 vozidiel vo viac ako 20 mestách globálne, pričom takmer polovica týchto trhov má byť v zahraničí, a to po dosiahnutí unit-economics breakeven v Šen-čene a skôr aj v Kantone.
Grafy, ktoré sledovať
Graf: akcie Uber
Graf by ukázal mierny rast, keď sa Uber obchodoval okolo 73,08 USD, teda o 0,77 USD vyššie oproti predchádzajúcemu záveru. Hlavným záverom je, že investori správu zo Záhrebu vnímali ako strategicky pozitívnu, no zatiaľ nie ako udalosť, ktorá by sama osebe výrazne zmenila krátkodobý finančný výhľad firmy. Zdroj: xStation5
Graf: akcie Pony.ai
Graf Pony.ai by ukázal silnejší relatívny rast, keď sa akcie obchodovali okolo 11,39 USD, teda o 0,22 USD vyššie. To naznačuje, že trh európske nasadenie vníma ako priamo významnejšie pre Pony.ai, ktorá dodáva autonómnu technológiu a zároveň aktívne rozširuje svoju zahraničnú prítomnosť. Zdroj: xStation5
