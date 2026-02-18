Uber investuje 100 miliónov dolárov do robotaxi infraštruktúry

- Uber investuje viac než 100 mil. USD do nabíjacej infraštruktúry pre robotaxi v USA.
- Cieľom je zvýšiť efektivitu flotíl a upevniť pozíciu v oblasti autonómnej mobility.
- Spoločnosť plánuje ponúknuť autonómne vozidlá v minimálne 10 mestách do roku 2026.
- Akcie tento rok oslabili a časť trhu zostáva voči stratégii robotaxi skeptická.
Spoločnosť Uber Technologies Inc. oznámila investíciu presahujúcu 100 mil. USD do výstavby rýchlonabíjacích staníc určených pre autonómne vozidlá v USA. Cieľom je posilniť pozíciu v rýchlo rastúcom segmente robotaxi služieb a stať sa kľúčovým prevádzkovým partnerom technologických firiem vyvíjajúcich samo-riadiace systémy.
Nové vysokokapacitné nabíjacie huby vzniknú najskôr v oblasti Sanfranciského zálivu, Los Angeles a Dallasu – teda v regiónoch, kde Uber plánuje spustiť verejné robotaxi služby v spolupráci so svojimi partnermi. Projekt zahŕňa náklady na vývoj lokalít, vybavenie, pripojenie k elektrickej sieti aj ďalšie kapitálové výdavky.
Podľa vedenia spoločnosti vlastná infraštruktúra zvyšuje efektivitu, znižuje náklady a maximalizuje využitie vozidiel, čo je pre ekonomiku autonómnych flotíl kľúčové.
Uber zároveň čelí skepticizmu časti investorov, ktorí spochybňujú dlhodobú hodnotu tradičnej platformy s ľudskými vodičmi v ére autonómnych vozidiel. Akcie od začiatku roka oslabili približne o 14 %. Medvedí analytici upozorňujú na rastúcu konkurenciu zo strany Waymo, ktorá už rozširuje svoje služby vo vybraných mestách.
Uber pokračuje v agresívnej stratégii partnerstiev a investícií. V posledných rokoch vložil stovky miliónov dolárov do spoločností:
-
Lucid Group Inc.
-
Nuro Inc.
-
Wayve Technologies Inc.
Súčasťou týchto dohôd sú aj záväzky k nákupu flotíl robotaxi vozidiel, ktoré majú byť postupne integrované do aplikácie Uber.
Spoločnosť očakáva, že do konca roka 2026 ponúkne autonómne vozidlá minimálne v 10 mestách. Tento rok plánuje nasadenie robotaxi Lucid a Nuro v oblasti Bay Area a autonómnych dodávok koncernu Volkswagen AG v Los Angeles.
Paralelne Uber uzatvára nové dohody s prevádzkovateľmi nabíjacích sietí, ako sú EVgo Inc., Ionity GmbH alebo Electra, aby uľahčil prístup k nabíjaniu aj pre svojich ľudských vodičov používajúcich elektromobily. Spoločnosť dokonca garantuje minimálne využitie týchto staníc, čo má podporiť expanziu viac než 1 000 nových nabíjačiek globálne.
Investícia signalizuje strategický posun: Uber buduje infraštruktúru, ktorá mu má zabezpečiť kľúčovú úlohu v ekosystéme autonómnej mobility – nielen ako platforma, ale aj ako prevádzkový a infraštruktúrny partner.
Graf UBER.US (D1)
Akcie spoločnosti Uber Technologies Inc. sa obchodujú okolo úrovne 70,56 USD a pokračujú vo výraznej korekcii z maxím pri 97 USD. Predajný tlak je v posledných týždňoch dominantný a akcie sa nachádzajú na najnižších hodnotách za niekoľko mesiacov. Cena klesla pod EMA 50 (80,81 USD) aj pod SMA 100 (87,37 USD), pričom oba kĺzavé priemery sa začínajú stáčať smerom nadol. To potvrdzuje prechod do krátkodobého až strednodobého medvedieho trendu. Aktuálna úroveň okolo 70 USD predstavuje významnú horizontálnu podporu z predchádzajúcej konsolidácie. Z technického pohľadu bude kľúčové sledovať oblasť 68–70 USD. Udržanie tejto zóny by mohlo priniesť technický odraz smerom k 75–80 USD, kde sa nachádza prvá výraznejšia rezistencia. Naopak prerazenie pod 68 USD by otvorilo priestor pre ďalší pokles smerom k oblasti 62–65 USD.
Zdroj: xStation5
