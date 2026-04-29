Uber pridáva rezervácie hotelov cez Expedia a ďalej posilňuje svoju pozíciu v cestovaní

Uber predstavil novú funkciu rezervácie hotelov priamo v aplikácii v spolupráci so spoločnosťou Expedia a ďalej tak rozširuje svoj posun smerom k širšej cestovnej a lifestyle platforme. Funkcia umožní používateľom v USA rezervovať priamo v aplikácii Uber viac než 700 000 hotelov po celom svete, zatiaľ čo ponuka rekreačných prenájmov od Vrbo má pribudnúť neskôr tento rok. Akcie Uberu boli 29. apríla takmer bez zmeny, zatiaľ čo akcie Expedia rástli približne o 2,35 %, čo naznačuje, že investori zatiaľ vnímajú oznámenie ako významnejšie najmä pre Expediiu.
Detaily dohody
Uber uviedol, že členovia Uber One získajú zľavu najmenej 20 % na priebežne obmieňaný zoznam viac než 10 000 hotelov a zároveň dostanú 10 % späť v Uber Credits z hotelových rezervácií. Používatelia budú môcť rezervovať cez novú záložku hotels v aplikácii, filtrovať ponuku podľa ceny, hodnotenia a vybavenia a platbu dokončiť cez existujúcu Uber wallet.
Partnerstvo sa má rozšíriť aj za hranice hotelových rezervácií. Uber uviedol, že ponuka prenájmov Vrbo bude pridaná neskôr tento rok, zatiaľ čo po úvodnom pilote sa od júna začnú do aplikácie Expedia integrovať aj jazdy Uberu. Krok bol oznámený na podujatí GO-GET spolu s ďalšími cestovnými novinkami vrátane Travel Mode a medzinárodných výhod Uber One.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Dohoda dáva Uberu väčšiu rolu pri plánovaní ciest v čase, keď sa firma snaží získať väčší podiel na celkových výdavkoch spotrebiteľov naprieč dopravou, jedlom a cestovaním. Reuters uviedol, že spoločnosť chce týmto krokom zvýšiť zapojenie používateľov a otvoriť nové zdroje príjmov pri budovaní modelu „super app“.
Trhy teraz budú sledovať, či si hotelové rezervácie získajú trakciu aj po počiatočnom spustení v USA, ako rýchlo pribudne ponuka Vrbo a či partnerstvo s Expediou pomôže Uberu zvýšiť frekvenciu používania aplikácie aj hodnotu predplatného. Investori budú zároveň sledovať, či sa cestovné produkty časom premenia na významnejší zdroj tržieb.
Zaujala Vás táto téma?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.