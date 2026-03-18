UniCredit stavia na AI 🤖

- UniCredit očakáva vďaka AI úspory vo výške 400 až 500 miliónov eur počas približne 5 rokov.
- Najväčší prínos má prísť v oblastiach úverov, compliance a onboardingu klientov.
- V niektorých procesoch môže efektivita vzrásť o viac ako 50 %.
- Vedenie banky vníma AI ako príležitosť, ak bude nasadená správne a cieľene.
Banka UniCredit vidí v umelej inteligencii výrazný potenciál na zvýšenie efektivity a zníženie nákladov. Generálny riaditeľ Andrea Orcel uviedol, že počas približne piatich rokov očakáva vďaka nasadeniu AI čisté úspory v rozmedzí 400 až 500 miliónov eur. Tie majú plynúť najmä zo zefektívnenia kľúčových procesov, ako sú úverovanie, compliance alebo onboarding klientov.
Podľa Orcela je AI pre banku predovšetkým príležitosťou, nie hrozbou. Zároveň však upozornil, že samotné zavedenie technológie nestačí. Skutočný prínos sa podľa neho dostaví iba vtedy, ak bude AI nasadená s jasným cieľom a banka zároveň upraví spôsob fungovania svojich procesov.
UniCredit chce využiť umelú inteligenciu predovšetkým v oblastiach, ktoré sú dnes personálne náročné. Ide napríklad o firemné úverovanie, monitoring transakcií alebo kontroly typu KYC. V niektorých segmentoch by podľa vedenia mohlo pri kompletnom prepracovaní systémov dôjsť k zvýšeniu efektivity o viac než 50 %.
Pre investorov je tento výhlaď dôležitý najmä preto, že ukazuje na pokračujúci tlak bánk na digitalizáciu a znižovanie prevádzkových nákladov. Ak sa UniCreditu podarí očakávané úspory skutočne naplniť, mohlo by to v ďalších rokoch pozitívne podporiť jej ziskovosť aj konkurencieschopnosť.
Graf UCG.IT (D1)
Akcie UniCreditu sa obchodujú okolo 65,25 EUR a v posledných týždňoch prešli výraznejšou korekciou po predchádzajúcom silnom raste. Cena sa aktuálne nachádza pod EMA 50 na úrovni 69,54 EUR a zároveň aj pod SMA 100 okolo 68,65 EUR, čo ukazuje na zhoršené krátkodobé technické nastavenie. Po prudšom poklese síce prišiel odraz od dna, ten však zatiaľ nepôsobí dostatočne silno na to, aby zmenil celkový opatrný výhlaď. RSI sa pohybuje blízko hodnoty 42,4, teda pod neutrálnou zónou, čo naznačuje pretrvávajúce slabšie momentum, ale zatiaľ bez známok výraznej prepredanosti. Na potvrdenie lepšej nálady by bolo potrebné vrátiť cenu nad pásmo okolo 68,6 až 69,5 EUR. Z pohľadu supportov je dôležitá oblasť okolo 63 EUR, kde sa akcie v posledných dňoch snažili stabilizovať. Ak by táto zóna nevydržala, trh by mohol zamieriť ešte nižšie. Naopak úspešné prekonanie kĺzavých priemerov by mohlo otvoriť priestor na návrat k vyšším úrovniam a čiastočné upokojenie súčasnej korekcie.
Zdroj: xStation5
