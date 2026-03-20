Unilever smeruje k veľkej premene: predá potravinársku divíziu McCormicku? 🍴

- Unilever rokuje s McCormickom o možnom predaji svojej potravinárskej divízie v hodnote až 31 miliárd eur.
- Firma by sa tým ešte viac zamerala na krásu, osobnú starostlivosť a wellbeing.
- Potravinársky biznis čelí slabšiemu rastu, zatiaľ čo segment beauty zostáva pre firmy atraktívnejší.
- Pre McCormick by išlo o významný krok k posilneniu pozície v segmente omáčok a dochucovadiel.
Spoločnosť Unilever potvrdila rokovania o možnej ponuke od McCormick & Co. na prevzatie jej potravinárskej divízie. Ak by k transakcii došlo, išlo by o jednu z najväčších zmien v histórii firmy a zároveň o zásadný posun smerom k biznisu zameranému najmä na krásu, osobnú starostlivosť a wellbeing.
Podľa odhadov Barclays sa hodnota potravinárskej časti Unileveru pohybuje medzi 28 až 31 miliardami eur. Firma však zároveň uviedla, že zatiaľ nie je isté, či bude dohoda skutočne uzavretá. Potravinársky segment pritom naďalej označuje za atraktívny biznis so silným finančným profilom.
Prípadný predaj by znamenal, že Unilever definitívne opustí priamy súboj s potravinárskymi gigantmi, ako sú Kraft Heinz, Nestlé alebo PepsiCo. Namiesto toho by sa viac zaradil po bok skupín zameraných na kozmetiku a starostlivosť o domácnosť, ako sú L’Oréal, Beiersdorf alebo Estée Lauder. Generálny riaditeľ Fernando Fernandez totiž dlhodobo presadzuje stratégiu, podľa ktorej majú byť hlavným motorom rastu značky ako Dove, Liquid IV alebo Dermalogica. V strednodobom horizonte chce, aby tieto segmenty tvorili až dve tretiny tržieb, zatiaľ čo dnes predstavujú približne polovicu.
Potravinárska divízia Unileveru pritom zahŕňa silné značky ako Hellmann’s alebo Knorr. Práve Hellmann’s má veľmi silnú pozíciu najmä v USA a Brazílii, zatiaľ čo Knorr patrí medzi najpredávanejšie značky celej skupiny. Popri globálnych menách však Unilever vlastní aj celý rad lokálnych značiek, napríklad Colman’s vo Veľkej Británii, Amora vo Francúzsku alebo Kissan v Indii. Firma už skôr naznačila, že plánuje menšie predaje potravinárskych značiek v objeme 1 až 1,5 miliardy eur.
Analytici upozorňujú, že podobná diverzifikácia dávala zmysel najmä v 90. rokoch a na začiatku nového tisícročia, keď bola šírka portfólia výhodou. Dnes je však podľa nich väčšou prekážkou komplexita riadenia než prínos samotného rozsahu. Pre akcionárov by predaj mohol znamenať podporu hodnoty firmy a jasnejšie zameranie na rýchlejšie rastúce segmenty, zároveň by však v krátkom období priniesol aj neistotu a ďalší tlak na manažment.
Unilever navyše v posledných rokoch už niekoľko potravinárskych aktív predal. Zbavil sa napríklad divízie nátierok, do ktorej patrila značka I Can’t Believe It’s Not Butter!, a neskôr aj značiek Graze alebo The Vegetarian Butcher. Nedávno navyše oddelil zmrzlinový biznis do spoločnosti Magnum Ice Cream Co., pričom si ponechal podiel necelých 20 %, ktorý chce v ďalších rokoch postupne znižovať.
Dôvodom týchto krokov je aj slabší rast tradičných potravinárskych firiem. Výrobcovia ako Unilever alebo Nestlé čelia tlaku spotrebiteľov, ktorí viac šetria a častejšie siahajú po lacnejších privátnych značkách. Rizikom je aj rastúca popularita liekov typu GLP-1, ktoré môžu znižovať celkovú spotrebu potravín. Naopak segment krásy a starostlivosti o telo zostáva pre nadnárodné firmy atraktívny vďaka stabilnému dopytu naprieč vekovými skupinami.
Pre McCormick by naopak akvizícia znamenala výrazné posilnenie pozície mimo tradičného korenia a dochucovadiel. Firma sa v posledných rokoch snaží rásť aj v segmente omáčok a kondimentov, čo potvrdila už akvizícia RB Foods za 4,2 miliardy dolárov v roku 2017. Vďaka nej získala značky French’s a Frank’s RedHot a posilnila svoje postavenie v regáloch s omáčkami a dochucovadlami.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
📈Planet Labs rastie, keď rekordné tržby a backlog podporujú rastový výhľad
📉Akcie Super Micro prudko padajú po tom, čo bol spoluzakladateľ obvinený v údajnej schéme pašovania AI serverov
🤝Partnerstvo Nvidie s Groq sa mení na reálne produkty, keď zrýchľuje tlak do AI inferencie
SAP stráca 4 % napriek pozitívnemu odporúčaniu od Bernsteinu 📉
