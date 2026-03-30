United Therapeutics rastie o 12,8 % po lepších než očakávaných dátach Tyvaso z fázy 3 pri IPF

Akcie United Therapeutics v pondelok vzrástli o 12,8 % na 589,52 USD po tom, čo spoločnosť oznámila, že jej registračná štúdia TETON-1 s nebulizovaným prípravkom Tyvaso splnila primárny cieľ pri idiopatickej pľúcnej fibróze (IPF). Firma uviedla, že Tyvaso zlepšil absolútnu usilovnú vitálnu kapacitu pľúc o 130,1 mL oproti placebu počas 52 týždňov a zároveň znížil riziko klinického zhoršenia. Trh tak získal nový rastový katalyzátor pre Tyvaso v možnej novej indikácii nad rámec jeho súčasných schválených použití. Zdroj: xStation5
TETON-1 priniesla ďalší pozitívny výsledok pre Tyvaso
United Therapeutics uviedla, že štúdia TETON-1 preukázala štatistickú superioritu voči placebu v ukazovateli zmeny absolútnej usilovnej vitálnej kapacity pľúc od východiskovej hodnoty do 52. týždňa, a to s liečebným efektom 130,1 mL a p-hodnotou pod 0,0001. Spoločnosť zároveň uviedla, že Tyvaso štatisticky významne znížil riziko klinického zhoršenia, zatiaľ čo bezpečnostný profil zostal v súlade s predchádzajúcimi štúdiami a neobjavili sa žiadne nové bezpečnostné signály.
Firma dodala, že integrované analýzy štúdií TETON-1 a TETON-2 ukázali štatisticky významný liečebný efekt 111,8 mL v primárnom cieli a podporu naprieč väčšinou sekundárnych ukazovateľov. United Therapeutics plánuje do konca tohto leta požiadať americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o prioritné preskúmanie doplnkovej žiadosti o registráciu, ktorá by rozšírila indikáciu prípravku Tyvaso o IPF.
Prečo trh reagoval tak silno
Výsledok je dôležitý preto, že Tyvaso je už teraz najväčšou produktovou franšízou United Therapeutics. Spoločnosť za celý rok 2025 vykázala tržby z Tyvaso vo výške 1,8782 miliardy USD, čo predstavovalo medziročný rast o 16 %, takže prípadná expanzia do IPF má jasný komerčný význam, ak regulátor rozšírenie indikácie schváli.
Tyvaso je v súčasnosti schválený na pľúcnu arteriálnu hypertenziu a pľúcnu hypertenziu spojenú s intersticiálnym ochorením pľúc. Schválenie pre IPF by rozšírilo jeho využitie do ďalšej závažnej pľúcnej diagnózy s obmedzenými možnosťami liečby, čo pomáha vysvetliť prudký rast akcií UTHR po zverejnení dát.
Trhy teraz budú sledovať plánované podanie doplnkovej žiadosti, prípadný harmonogram preskúmania zo strany FDA a tiež ďalšie dáta zo štúdie TETON-1, ktoré majú byť predstavené na májovom stretnutí American Thoracic Society v roku 2026. Investori budú zároveň hľadať presnejšie odhady toho, ako výrazne by rozšírenie indikácie o IPF mohlo posilniť dlhodobý rastový profil Tyvaso.
