US OPEN: Akcie ustupujú po vyššej hodnote inflácie (14.08.2025)

Americké akciové indexy začali obchodovanie v červených číslach, zatiaľ čo výnosy dlhopisov sa zotavili po výrazne silnejšom než očakávanom raste veľkoobchodnej inflácie, ktorý oslabil očakávania na zníženie sadzieb Fedu. Stávky na trhu swapov zostávajú vysoké (94 % pravdepodobnosť zníženia o 25 bb), avšak napätie na dlhopisovom trhu by malo pretrvať až do ďalšieho zverejnenia PCE, ktoré doplní aktuálny inflačný výhľad.
Najväčší pokles zaznamenáva index malých firiem Russell 2000 (US2000: -1,4 %), nasledovaný stratami DJIA (US30: -0,4 %) a S&P 500 (-0,2 %). Nasdaq sa obchoduje bez zmeny vďaka odolnosti niektorých megakapitálov, ako sú Amazon (AMZN.US: +2,1 %), Netflix (NFLX.US: +1,5 %), Broadcom (AVGO.US: +1,2 %) či Alphabet (GOOGL.US: +0,5 %).
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Medzi sektormi indexu S&P 500 sú najhoršie výsledky v materiáloch, energetike, realitách a priemysle, ktoré majú vysokú expozíciu voči rastu PPI — faktoru, ktorý môže negatívne ovplyvniť ich ziskové marže. Naopak pozitívne sa prejavuje spomínaná odolnosť technologických akcií a tiež vedúce zisky akcií zo sektora cyklického spotrebného tovaru.
Dnešná volatilita v sektoroch indexu S&P 500. Zdroj: Bloomberg Finance LP
US2000 (D1)
Futures na Russell 2000 ustúpili po otestovaní kľúčovej rezistencie okolo 2 330 — úrovne, ktorá opakovane zastavila pokusy indexu vrátiť sa k rekordným maximám z novembra 2024. Okrem negatívnych dát PPI posilnil predajný tlak aj fakt, že indikátor RSI sa včera dotkol pásma prekúpenosti.
Napriek dnešnému poklesu zostáva širší trend na US2000 býčí — index sa stále obchoduje nad nedávno prerazenou úrovňou pri 2 285 a výrazne nad oboma kĺzavými priemermi EMA30 a EMA100.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností:
Bullish (BLSH.US), kryptomenová burza so sídlom na Kajmanských ostrovoch a vlastník CoinDesk, vyskočila o 84 % na 68 USD pri svojom IPO na NYSE v hodnote 1,1 miliardy USD, čo ju ocenilo na 9,9 miliardy USD. Preupsaná ponuka vedená bankami JPMorgan, Jefferies a Citi podčiarkuje rastúci záujem verejných trhov o kryptomenovú infraštruktúru. CEO Tom Farley zdôraznil inštitucionálnu dôveryhodnosť, zatiaľ čo firma vykázala stratu 348,6 milióna USD za 1Q.
Cisco (CSCO.US) vykázalo za 4Q tržby 14,7 miliardy USD (+7,6 %) a zisk na akciu 0,99 USD (očistené), čím prekonalo odhady. Výhľad pre FY26 na 59–60 miliárd USD zodpovedá očakávaniam, ale zaostáva za optimistickými predikciami. Predaje v oblasti AI dosiahli v FY25 1 miliardu USD, pričom v 4Q bolo prijatých 800 miliónov USD objednávok AI infraštruktúry. CEO Chuck Robbins označil partnerstvá na Blízkom východe a integráciu Splunk za rastové faktory napriek rastúcej konkurencii. Akcie aktuálne bez zmeny.
DLocal (DLO.US) vyskočil o 22 % po tom, čo čistý zisk za 2Q dosiahol 42,8 milióna USD, nad odhadmi, vďaka silnému rastu platieb v Argentíne (+84 %) a Brazílii (+86 % q/q). Tržby vzrástli na 256,5 milióna USD a marže prekonali očakávania. Analytici ocenili kontrolu nákladov, inovácie produktov a dynamiku v LatAm, pričom viacerí z nich zvýšili odporúčania a cieľové ceny. CFO bol vymenovaný Guillermo López Pérez.
JD.com (JD.US) zvýšil v 2Q tržby o 22 % na 356,7 miliardy CNY (49,7 miliardy USD), čím prekonal odhady vďaka subvenciám z Pekingu a novým projektom ako doručovanie jedál. Čistý zisk však klesol o 50 % na 6,2 miliardy CNY, pretože marže sa zúžili na 1,7 % kvôli agresívnym zľavám a cenovej vojne s Meituan a Alibaba. Marketingové náklady sa viac ako zdvojnásobili, pričom tlak na zisky má pretrvať do konca roka. Akcie v USA klesajú o 3,3 %.
Schrödinger (SDGR.US) sa prepadol o 7,5 % po zastavení vývoja lieku na rakovinu krvi SGR-2921 po úmrtí dvoch pacientov v 1. fáze klinických testov AML, kde bol liek označený za prispievajúci faktor. Spoločnosť uviedla bezpečnostné obavy a ťažkosti pri kombinovanej terapii, napriek tomu, že boli zaznamenané určité skoré klinické účinky. CMO Margaret Dugan zdôraznila, že prioritou je bezpečnosť pacientov.
Tapestry (TPR.US) klesol o 16 % po tom, čo výhľad zisku na akciu pre FY26 5,30–5,45 USD nesplnil odhady, a to kvôli viac než 160 miliónom USD nákladov na clá a tarify. Tržby za 4Q vzrástli o 8,3 % na 1,72 miliardy USD, čím prekonali očakávania, ale zisky z marží boli vyvážené negatívnym dopadom ciel. Predstavenstvo schválilo zvýšenie dividendy o 14 %, a to napriek 855 miliónom USD odpisov spojených so značkou Kate Spade.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.