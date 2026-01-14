US Open: Indexy zastavila výrobní inflace, banky v tieni makrodát

Hlavnou udalosťou dňa, na ktorú trhy netrpezlivo čakali, bolo zverejnenie kľúčových makroekonomických údajov z USA, ktoré poskytujú dôležitý pohľad na stav ekonomiky v poslednom štvrťroku 2025.
Ceny výrobcov v novembri vzrástli o 0,2 % medzimesačne a o 3,0 % medziročne, čo je mierne nad očakávaniami trhu. Tento výsledok potvrdzuje, že inflačné tlaky vo výrobe pretrvávajú a nezmierňujú sa tak rýchlo, ako by sa očakávalo, čo znamená, že firmy stále zápasia s rastúcimi výrobnými nákladmi.
Na druhej strane údaje o maloobchodnom predaji dopadli pozitívne, keď vzrástli o 0,6 % v porovnaní s októbrom. Spotrebitelia zostávajú aktívni a ochotní míňať, aj po vylúčení najviac volatilných kategórií, ako sú automobily, pohonné hmoty a stravovacie služby. Je to jasný signál, že domáci dopyt naďalej podporuje rast americkej ekonomiky vo štvrtom kvartáli.
Táto kombinácia pretrvávajúcej výrobnej inflácie a dynamickej spotreby naznačuje, že ekonomika je na stabilnej rastovej trajektórii, no zároveň si vyžaduje opatrnosť v menovej politike. Pre Federálny rezervný systém (Fed) predstavujú vyššie než očakávané inflačné dáta silný argument proti predčasnému znižovaniu sadzieb. Naopak, je pravdepodobné, že aktuálne, relatívne vysoké úrokové sadzby zostanú nezmenené dlhšie obdobie, čo trhy už začínajú započítavať.
Americké akciové indexy reagujú na tieto správy poklesom:
-
Dow Jones: −0,2 %
-
S&P 500: −0,6 %
-
Nasdaq: −0,9 %
Táto reakcia odzrkadľuje obavy trhu, že pretrvávajúca inflácia môže viesť k ďalšiemu sprísneniu politiky, čo by spomalilo rast ziskov firiem a zvýšilo náklady na financovanie. Technologický index Nasdaq je na tieto zmeny mimoriadne citlivý, keďže vyššie sadzby znižujú jeho rastový potenciál.
Aj keď maloobchodné tržby ukazujú silný spotrebiteľský dopyt, obavy z dlhodobo vysokých sadzieb vnášajú do trhov opatrnosť. V dlhšom horizonte budú kľúčové nadchádzajúce údaje o spotrebiteľskej inflácii.
Zdroj: xStation5
US500 oslabuje po vyššom než očakávanom PPI – trh prehodnocuje očakávania ohľadom sadzieb Fedu. Futures na US500 (S&P 500) dnes oslabujú v porovnaní so včerajším uzavretím, najmä v reakcii na vyšší než očakávaný index PPI, čo poukazuje na pretrvávajúce inflačné tlaky a znižuje očakávania trhu na rýchle zníženie sadzieb zo strany Fedu. Jadrový PPI nad konsenzom vyvolal obavy z pokračovania aktuálnej menovej politiky. Indikátor RSI klesá k úrovni 50, čo signalizuje neutrálne momentum a možnosť ďalšej korekcie po decembrových rekordoch.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Wells Fargo (WFC.US)
Spoločnosť zverejnila výsledky za Q4 2025, ktoré sklamali trh – tržby aj zisk na akciu (EPS) boli nižšie než očakávania, čo viedlo k poklesu akcií. Napriek tomu čistý zisk medziročne vzrástol vďaka vyšším úrokovým výnosom. Banka zároveň predstavila optimistický výhľad na rok 2026, postavený na stabilných nákladoch, raste úrokových príjmov a expanzii v úverovom a finančnom sektore.
Zrušenie regulačných obmedzení umožňuje ďalší rast a investície.
Kľúčové čísla Wells Fargo za Q4 2025:
-
Tržby: 21,29 mld. USD
-
EPS: 1,62 USD
-
Bilančná suma: viac ako 2 bilióny USD
-
Rast čistého zisku y/y, ťahaný úrokovými príjmami
-
Silný rast v oblasti kreditných kariet a úverov na autá
Citigroup (C.US)
Citigroup oznámila výsledky za Q4 2025, ktoré pozitívne prekvapili trh. Napriek slabšiemu výkonu v divízii Markets banka dosiahla solídny rast v oblasti investičného bankovníctva a správy majetku. Na rok 2026 očakáva rast čistých úrokových výnosov a udržanie efektívnej nákladovej štruktúry.
Kľúčové čísla Citigroup za Q4 2025:
-
Upravený EPS: 1,81 USD vs. očak. 1,62 USD
-
Tržby: 19,9 mld. USD vs. konsenzus 20,5 mld. USD (y/y z 19,5 mld.)
-
Čisté úrokové výnosy (NII): 15,7 mld. USD (+5 % q/q, +14 % y/y)
-
Prevádzkové náklady: 13,8 mld. USD vs. 14,3 mld. v predchádzajúcom kvartáli
-
Rezervy na úverové straty: 2,22 mld. USD (pokles z 2,45 mld.)
-
Úvery: 752 mld. USD, vklady: 1,40 bil. USD
Tržby podľa segmentov:
-
Služby: 5,94 mld. USD (+11 % q/q, +15 % y/y)
-
Markets: 4,54 mld. USD (−18 % q/q, −1 % y/y)
-
Bankovníctvo: 2,21 mld. USD (+4 % q/q, +78 % y/y)
-
US Consumer Banking: 5,29 mld. USD (+3 % y/y)
-
Wealth Management: 2,13 mld. USD (+7 % y/y)
Banka zdôraznila, že rok 2025 uzavrela s rekordnými tržbami a pozitívnou prevádzkovou pákou naprieč všetkými piatimi segmentmi.
Bank of America (BAC.US)
Banka zverejnila výsledky za Q4 2025, ktoré prekročili očakávania trhu. Rast úrokových aj neúrokových výnosov odzrkadľuje odolnosť spotrebiteľov a firiem. Segmenty Global Banking a Global Wealth & Investment Management zaznamenali medziročný aj medzikvartálny rast tržieb. Na rok 2026 očakáva 5–7 % rast NII a pozitívnu prevádzkovú páku.
Kľúčové čísla Bank of America za Q4 2025:
-
EPS: 0,98 USD vs. očak. 0,95 USD
-
Čisté úrokové výnosy (FTE): 15,9 mld. USD (z 14,5 mld. y/y)
-
Neúrokové výnosy: 12,6 mld. USD (z 12,1 mld. y/y)
-
Rezervy na úverové straty: 1,31 mld. USD (pokles z 1,45 mld. y/y)
-
Prevádzkové náklady: 17,4 mld. USD vs. 16,8 mld. v Q4 2024
-
Vklady: 2,01 bil. USD
-
Tržby: 28,4 mld. USD vs. očak. 27,55 mld. USD
-
Čistý zisk: 7,6 mld. USD
Tržby podľa segmentov:
-
Consumer Banking: 11,2 mld. USD (z 10,6 mld. y/y)
-
Global Wealth & Investment Management: 6,62 mld. USD (z 6,0 mld. y/y)
-
Global Banking: 6,24 mld. USD (z 6,10 mld. y/y)
-
Global Markets: 5,32 mld. USD (z 4,86 mld. y/y)
Banka hlási dobrú kvalitu úverového portfólia, pozitívnu prevádzkovú páku a rastu tržieb v kľúčových segmentoch, čo spolu s odolným dopytom spotrebiteľov a firiem vytvára pozitívny výhľad na rok 2026.
