US Open: Nasdaq pod tlakom kvôli Nvidii a AMD 📌 Akcie Alphabet na historickom maxime

Americké akciové indexové futures sú v utorok slabšie, pod tlakom zhoršujúcej sa nálady v polovodičovom sektore, kde klesajú akcie AMD, Nvidia a TSMC po správach, že Meta Platforms si pre budúce nasadenie zvolila AI čipy TPU od Googlu namiesto jednotiek od Nvidie. Trh začína oceňovať reálne riziko oslabujúcej dominancie medzi polovodičovými gigantmi.
Investori zároveň čakajú na dávku makroekonomických dát, aby posúdili, či sa udrží optimizmus ohľadom možného zníženia sadzieb zo strany Fedu. Americký dolár dnes výrazne oslabuje, pričom ho ťahajú nadol slabé makrodáta. PPI skončil pod očakávaniami v jadrových ukazovateľoch a spotrebiteľská dôvera podľa Conference Board nečakane oslabila, nasledovaná sklamaním z maloobchodných tržieb.
Nvidia a AMD dnes patria k najslabším titulom na americkom trhu; klesá aj Oracle. Akcie Alibaba (BABA.US) oslabujú napriek silným výsledkom.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
-
Nvidia (NVDA) klesá o 6 % po správach, že Meta Platforms rokuje o miliardových investíciách do AI čipov od Googlu, čo naznačuje, že Alphabet získava pôdu na úkor doteraz najziskovejšieho AI akcelerátora na trhu.
Alphabet (GOOGL) rastie o 4 % po otvorení trhu a blíži sa k trhovej valuácii 4 bilióny USD.
-
Alibaba Group (BABA) najskôr posilnila o 4,1 % po oznámení nad očakávania rastúcich tržieb v kľúčovom cloud segmente, ktoré odrážajú silný dopyt po výpočtovom výkone počas čínskeho AI boomu.
-
Amentum Holdings (AMTM) rastie o 8,4 % po tom, čo IT firma oznámila upravené tržby za 4. kvartál s medziročným rastom o 10 % a nad očakávaniami.
-
Brinker International (EAT) posilňuje o 2,0 %, keď analytik Citi Jon Tower zvýšil odporúčanie pre prevádzkovateľa sietí Chili’s a Maggiano’s z neutral na buy.
-
Sandisk (SNDK) rastie o 1,1 % po oznámení, že nahradí spoločnosť Interpublic Group v indexe S&P 500.
-
Spotify (SPOT) rastie o 4,1 % po tom, čo denník Financial Times informoval, že spoločnosť plánuje zvýšiť ceny predplatného v USA v 1. kvartáli budúceho roka.
-
Symbotic (SYM) posilňuje o 13 % po zverejnení výhľadu tržieb na prvý kvartál, ktorý prekročil priemerné odhady analytikov.
-
Zoom Communications (ZM) stúpa o 5,1 % po tom, čo výsledky za tretí kvartál prekonali očakávania. Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad na celý rok.
Zdroj: xStation5
Makroekonomické dáta z USA
-
Spotrebiteľská dôvera (október, Conference Board):
88,7 vs. očakávanie 93,5; predchádzajúca hodnota 94,6
-
Index výrobnej aktivity Richmond (október):
-15 vs. očakávanie -5; predchádzajúca hodnota -4
Maloobchodné tržby (september):
-
Hlavný ukazovateľ: +0,2 % m/m, očakávanie 0,4 % m/m, predchádzajúce 0,6 % m/m
-
Jadrové tržby: +0,3 % m/m, očakávanie 0,3 % m/m, predchádzajúce 0,6 % m/m
-
Bez pohonných hmôt a áut: +0,1 % m/m, očakávanie 0,4 % m/m, predchádzajúce 0,6 % m/m
Výrobné ceny (PPI – september):
-
PPI medziročne: 2,7 %, v súlade s očakávaním; predchádzajúce 2,7 %
-
PPI medzimesačne: 0,3 %, v súlade s očakávaním; predchádzajúce -0,1 %
-
PPI bez potravín/energie/dopravy y/y: očakávanie 2,7 %; predchádzajúce 2,8 %
-
PPI bez potravín/energie/dopravy m/m: očakávanie 0,2 %; predchádzajúce 0,3 %
-
Jadrový PPI y/y: očakávanie 2,7 %; predchádzajúce 2,8 %
-
Jadrový PPI m/m: očakávanie 0,2 %; predchádzajúce -0,1 %
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a energetické trhy ukončili mesiac na vlne ziskov
Striebro dosahuje nové rekordné maximá!
Intel prudko rastie vďaka špekuláciám o čipoch pre Apple
Ceny ropy zostávajú stabilné: Pozornosť trhu smeruje k víkendovému zasadnutiu OPEC+
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.