US Open: Optimizmus ženie indexy na Wall Street nahor📈 BlackRock rastie po výsledkoch

Americké indexy dnes začínajú obchodovanie so solídnymi ziskami – futures na Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average a Russell 2000 výrazne rastú. Silné výsledky taiwanského lídra v oblasti AI čipov TSMC (TSM.US) podporili technologické akcie a naštartovali „stroj trhového optimizmu.“ Futures na Nasdaq (US100) rastú v úvode americkej seansy o viac než 1 %.
Pohyby v polovodičovom sektore sú obzvlášť výrazné – od európskej ASML po americké spoločnosti ako Nvidia, AMD, Lam Research a KLA Corp (KLAC.US). KLA zaznamenáva výrazný rast okolo 8 % po zvýšení odporúčania od Wells Fargo, ktoré poukazuje na plán 2nm čipov a cyklus vysokovýkonného výpočtového spracovania (HPC).
Akcie polovodičových firiem a finančný sektor podporujú dnešný rast amerických indexov
Správy zo spoločností
- Nvidia udáva tempo medzi “Magnificent Seven” po výhľade TSMC:
Nvidia (NVDA) +2 %
Amazon (AMZN) +1,2 %
Tesla (TSLA) +0,5 %
Alphabet (GOOGL) -0,5 %
Microsoft (MSFT) +0,5 %
Meta Platforms (META) +0,4 %
Apple (AAPL) +0,1 %
- Amplitude (AMPL) rastie o 5,7 % po zvýšení odporúčania od Morgan Stanley z „equal-weight“ na „overweight.“
- Applied Materials (AMAT) pridáva 2,1 % po tom, čo Barclays zvýšila odporúčanie na „overweight.“ Spoločnosť zároveň profituje z pozitívneho výhľadu, keď TSMC oznámilo ambicióznejší cieľ kapitálových výdavkov pre rok 2026, čo trh interpretuje ako signál silného dopytu po AI čipoch.
- Akcie výrobcov zariadení pre čipový priemysel jasne rastú v predobchodnej fáze v USA:
Lam Research (LRCX) +8,2 %
Teradyne (TER) +4,1 %
(Tiež vďaka zvýšeným investičným plánom TSMC pre rok 2026 – investori to vnímajú ako dôveru v dlhodobú silu AI trendu.)
- Clearway Energy (CWEN) posilňuje o 7,5 % po oznámení balíka zmlúv o nákupe elektriny (PPAs) s Google na 1,17 GW kapacity v Missouri, Texase a Západnej Virgínii.
- Coinbase (COIN) oslabuje o 1,1 %, po tom čo Senátny bankový výbor USA odložil debatu o štruktúre kryptotrhu a Coinbase stiahla podporu návrhu zákona týkajúceho sa odmien za stablecoiny.
- Disc Medicine (IRON) klesá o 7,1 % po správach, že FDA odložila preskúmanie experimentálnej liečby zriedkavej krvnej poruchy v rámci zrýchleného schvaľovania (zdroj: Reuters).
- Goldman Sachs (GS) rastie o 2,3 % po kvartálnom reporte – výnosy z FICC a obchodovania za 4Q prekonali odhady analytikov.
- Millicom (TIGO) pridáva 3 % po tom, čo UBS zvýšila odporúčanie z „neutral“ na „buy“, s poukázaním na atraktívne ocenenie a potenciálne výhody z konsolidácie.
- Morgan Stanley (MS) klesá o 1 %, napriek tomu, že výnosy zo správy majetku vo 4Q prekonali odhady – investori však zrejme negatívne vnímajú ostatné časti reportu.
- Penumbra (PEN) rastie o 13 % po tom, čo Boston Scientific oznámil prevzatie formou hotovostno-akciovej transakcie v hodnote cca 14,5 miliardy USD.
- Samsara (IOT) rastie o 2,6 % v premarkete po zvýšení odporúčania od BNP Paribas na „outperform“ vďaka očakávaniam silnejšieho dopytu.
- Sandisk (SNDK) pridáva 4,1 % po zvýšení cieľovej ceny od Benchmark z 260 na 450 USD. Analytici uvádzajú, že aj po výraznom raste „príbeh stále platí“ a je postavený na pevných pilieroch.
- Southwest Gas Holdings (SWX) rastie o 1,4 % po zvýšení odporúčania od Citi z „neutral“ na „buy“, pričom poukazujú na zrýchlenie rastu EPS.
- Talen Energy (TLN) posilňuje o 11 % po podpise dohôd o kúpe troch plynových elektrární od Energy Capital Partners za 3,45 miliardy USD. Transakcia zvýši výrobnú kapacitu o približne 2,6 GW.
BlackRock na nových rekordoch po výsledkoch – spravuje už viac ako 14 biliónov USD
Akcie spoločnosti BlackRock, najväčšieho správcu aktív na svete, rastú o 2,2 % po zverejnení výsledkov. Upravený zisk na akciu (EPS) aj čisté prílevy aktív výrazne prekročili očakávania trhu. BlackRock dosiahol nový historický rekord v objeme spravovaných aktív (AUM), ktoré vzrástli na 14,04 bilióna USD – čo ukazuje, ako silne firma profituje z rastu trhových ocenení.
Nárast AUM bol ťahaný predovšetkým akciovou rally vo 4. kvartáli, podporenou:
Nadšením okolo AI
Uvoľňovaním tlaku na úrokové sadzby
Relatívne stabilným rastom americkej ekonomiky
Výsledky prekonali očakávania Wall Street a trh reagoval rýchlo: Akcie BlackRock v premarkete pridávali cca +2,5 %, čo naznačuje, že investori ocenili objem výnosov aj kvalitu prílevov.
Tržby vzrástli na 7,0 miliardy USD z 5,68 miliardy USD medziročne, čím prekročili odhad analytikov 6,69 miliardy USD. V prípade BlackRock je to zásadné – väčšina príjmov sa počíta ako percento z AUM, takže rast aktív funguje ako prevádzková páka.
- Zisk na akciu (EPS) jasne prekonal očakávania: 13,16 USD vs. 12,21 USD. Pre investorov to znamená, že rast výnosov sa efektívne pretavuje do čistého zisku.
- Upravený čistý zisk vzrástol na 2,18 miliardy USD z 1,87 miliardy USD, čo ukazuje silný kvartál ziskovosti aj napriek rastúcim nákladom.
- Náklady prudko vzrástli: 5,35 miliardy USD vs 3,6 miliardy USD y/y – ide o kľúčovú otázku do budúcnosti. Pri tomto rozsahu môžu byť investície do rastu nákladné a trh bude pozorne sledovať, či vyššie výdavky prinesú dlhodobý efekt.
- Prílevy do akciových produktov boli medziročne prakticky stabilné: 126,05 mld. USD vs 126,57 mld. USD. Hoci to na prvý pohľad neoslní, stabilita v takomto objeme je veľmi silný signál.
- Prílevy do dlhopisových fondov boli veľmi silné: 83,77 mld. USD, čo Reuters pripisuje holubičiemu postoju Fedu a ochladzovaniu trhu práce. BlackRock tak profituje z rotácie investorov späť do dlhopisov.
- Celkový čistý prílev dlhodobých aktív dosiahol približne 267,8 miliardy USD, pričom ETF fondy boli opäť hlavným motorom. Dôležité je, že BlackRock je systémovo nastavený na úspech, keď kapitál prúdi do pasívnych a nízkonákladových stratégií.
Firma zároveň vykázala rekordné ročné čisté prílevy vo výške 698,26 miliardy USD, čím ešte viac potvrdzuje svoju pozíciu najväčšieho kapitálového agregátora na svete.
ETF: nízke poplatky, obrovská škála
ETF fondy zostávajú jadrom organického rastu BlackRock, aj keď ich jednotková ekonomika prináša nižšie marže. Mechanizmus je jednoduchý: nižšie poplatky sú kompenzované masívnym rozsahom a sieťovým efektom značky iShares.
Trend pasívneho investovania nespomaľuje. Investori naďalej hľadajú nízkonákladovú diverzifikáciu a príbeh „ETF ako štandardný investičný nástroj“ časom ešte silnie.
Poplatky za výkonnosť: trh opäť platí za výsledky
Poplatky za výkonnosť vyskočili o 67 % na 754 miliónov USD, čo naznačuje, že firma profitovala nielen z rastu AUM a základných poplatkov, ale aj zo silnej výkonnosti stratégií s úspešnostnou zložkou.
Zaujímavé je, že ide o ďalší silný kvartál v tomto ukazovateli – v 3Q boli poplatky vyššie o cca 33 %. Tento typ príjmu nie je vždy opakovateľný, ale môže byť vysoko ziskový a predstavuje dodatočnú vrstvu výnosov.
„Súkromné trhy ako nová hra“: BlackRock cieli na výnosnejšie marže
BlackRock sa čoraz viac orientuje na produkty s vyššími poplatkami, čo dáva zmysel vzhľadom na zintenzívňujúcu sa konkurenciu v ETF sektore.
Spoločnosť sa viac zameriava na:
Súkromné trhy
Nehnuteľnosti
Infraštruktúru
Aktíva prepojené s AI (dátové centrá, energetická infraštruktúra)
Tento posun je maržovo priaznivý, pretože súkromné aktíva spravidla generujú vyššie poplatky ako ETF. Inými slovami: BlackRock buduje „luxusnú jedáleň“ vedľa veľkej, ale nízkomaržovej „ETF kantíny.“ Prílev kapitálu do súkromných trhov dosiahol vo 4Q 12,71 miliardy USD. Rozsahom sa to zatiaľ nedá porovnať s ETF, no trend je jasný – firma si systematicky buduje druhý pilier.
Cieľ je ambiciózny: do roku 2030 získať 400 miliárd USD kumulatívne na fundraisingu. To naznačuje, že BlackRock vníma súkromné trhy nie ako doplnok, ale ako budúci hlavný zdroj marží a stabilnejších príjmov. Mimoriadne zaujímavý je plán integrovať súkromné aktíva do dôchodkových programov, čo by mohlo otvoriť prístup k rozsiahlemu objemu dlhodobého kapitálu.
BlackRock (D1)
