US OPEN: Slabý trh práce trhy nepotopil

Americké trhy otvorili mierne v pluse po zverejnení slabších dát z trhu práce, než sa očakávalo. Správy ADP a Challenger Job Cuts potvrdzujú výrazné ochladenie zamestnanosti. Futures na S&P 500 a Nasdaq zostávajú mierne pozitívne, no investori zjavne čakajú na väčší pohyb až do zajtrajších dát o zamestnanosti (NFP).
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Makroekonomické dáta:
Dáta ADP ukázali pomalší rast pracovných miest, než čakal konsenzus: 54 tis. oproti očakávaným 71 tis.
Challenger Job Cuts signalizoval výrazný nárast plánovaných prepúšťaní, zo 62 tis. na 85,9 tis.
Jednotkové pracovné náklady v 2Q 2025 klesli na 1 % (očakávanie 1,1 %, predchádzajúce 6,9 %).
Tieto dáta ukazujú nielen napätý pracovný trh, ale najmä rýchlejšie zhoršovanie situácie zamestnancov, než trh predpokladal. Tlak na FED sa s každým novým zverejnením zvyšuje. Vzhľadom na tak slabé dáta je otázkou, či FED snižovaním sadzieb už nemešká. Trh však čaká na verdikt až do zajtrajšieho zverejnenia dát NFP.
Obchodná politika Donalda Trumpa naďalej zlyháva. USA prehĺbili obchodný deficit už niekoľký mesiac po sebe, najmä s Čínou, hlavne v oblasti elektroniky a spotrebného tovaru. Colná politika pritom tlačí predovšetkým na dopyt po americkom tovare.
Novozverejnená správa ISM pre sektor služieb dopadla lepšie, než sa čakalo, a ukazuje na pretrvávajúcu odolnosť ekonomiky napriek slabosti na trhu práce. Index vzrástol nad očakávania, čo naznačuje silný dopyt v službách – kľúčovom segmente americkej ekonomiky.
US500 (D1)
Zdroj: Xstation
Cena na grafe sa naďalej drží pri spodnej hranici rastového kanála, ktorá sa pravdepodobne stane dlhodobou rezistenciou. Najbližšia trendová línia je na úrovni 6 330 USD, ale prvá rezistencia je veľmi blízko, na úrovni FIBO 23,6. Kupujúci ukazujú svoju silu tým, že opakovane bránia dôležité úrovne a rýchlo vymazávajú straty. V prípade ďalšieho rastu je najbližšia silná rezistencia úroveň posledného ATH okolo 6 500 USD.
Firemné správy:
Broadcom (AVGO.US) — Spoločnosť dnes po uzavretí trhu zverejní svoje výsledky. Niektorí investori sa obávajú scenára „sell the facts“ v prípade aj mierneho sklamania z výsledkov. Očakávania u tohto výrobcu elektroniky sú enormné, trh ráta s rastom EPS o viac než 30 %.
Tesla (TSLA.US) — Spoločnosť sprístupnila svoju aplikáciu pre robotaxi v meste Austin, hlavnom meste Texasu. Cena akcie pri otvorení rastie o niečo viac než 1 %.
Salesforce (CRM.US) — Softvérový gigant pre e-commerce sklamal výhľadom tržieb, čo zvýšilo obavy investorov o tempo implementácie a monetizácie AI. V tomto kontexte môže byť znepokojujúce aj oznámenie, že spoločnosť prepustí 4 000 zamestnancov. Akcie začali seansu výrazným poklesom, až o 7 %.
Apple (AAPL.US) — Technologický gigant oznámil uvedenie vlastného AI modelu, ktorý má konkurovať ChatGPT a Perplexity. Cena akcie mierne klesá.
Hewlett Packard (HPE.US) — Výrobca a distribútor serverov a PC zverejnil výsledky, ktoré prekonali očakávania tak v EPS, ako aj v tržbách. Pozitívnu náladu podporili aj komentáre CEO, ktorý hovoril o novej ére spoločnosti a jej zapojení do trhu AI. Akcie zaznamenávajú rast.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.