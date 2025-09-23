US OPEN: Trh neverí v recesiu, no očakáva dnešný prejav Powella

Finančné trhy sa zdajú úplne ignorovať riziko recesie v americkej ekonomike. Prevladá presvedčenie, že mierne pristátie nie je len najpravdepodobnejším scenárom, ale v aktuálnom makroekonomickom prostredí dokonca jedinou reálnou cestou vpred.
Optimizmus investorov ďalej posilňujú rekordné úrovne hlavných amerických akciových indexov, ktoré takmer denne dosahujú nové historické maximá. Technologická rally neprejavuje žiadne známky spomalenia – naopak sa zdá, že zrýchľuje, a to vďaka rastúcemu záujmu o umelú inteligenciu, dátovú infraštruktúru a pokročilú výrobu polovodičov. Čoraz viac spoločností oznamuje mnohomiliónové investície do technológií, od výstavby dátových centier až po implementáciu riešení založených na umelej inteligencii. Tento trend naďalej podporuje býčí sentiment na trhoch a zmierňuje obavy z potenciálneho hospodárskeho spomalenia.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Hlavným bodom záujmu investorov je dnes prejav predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella. Jeho tón a prípadné náznaky ohľadom budúceho smerovania menovej politiky môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť krátkodobý vývoj trhov. Akákoľvek zmienka o riziku recesie alebo potrebe udržiavať vyššie úrokové sadzby by mohla vyvolať korekciu, zatiaľ čo holubičí postoj bude pravdepodobne vnímaný ako potvrdenie pokračujúceho rastového trendu.
US500 (časový rámec H1)
Futures na index S&P 500 (US500) v úvode obchodovania mierne rastú a držia sa blízko historických maxím. Napriek prevládajúcemu optimizmu a silnému rastovému momentu však investori zostávajú opatrní pred dnešným očakávaným prejavom šéfa Fedu Jeroma Powella. Jeho vyjadrenia budú kľúčové pre formovanie očakávaní ohľadom budúcej menovej politiky a krátkodobého správania akciových trhov.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Boeing (BA.US) – Akcie spoločnosti Boeing rastú o približne 3 % a obchodujú sa pri úrovni 216 USD, a to po správach, že USA a Čína sú vo finálnej fáze rokovaní o veľkej objednávke lietadiel Boeing. Hoci podrobnosti o počte a modeloch lietadiel neboli zverejnené, potenciálna dohoda môže výrazne ovplyvniť finančné výsledky spoločnosti. Správa zlepšila náladu investorov a podporila rast akcií pred otvorením trhu.
ACM Research (ACMR.US) – Akcie spoločnosti ACM Research posilňujú o viac ako 6 % na 38,50 USD po oznámení, že firma bude zaradená do indexu S&P SmallCap 600, kde nahradí spoločnosť WK Kellogg Co., ktorú má kúpiť skupina Ferrero, ak dôjde k uzavretiu transakcie. Zaradenie do indexu pravdepodobne zvýši viditeľnosť firmy medzi inštitucionálnymi investormi, čo môže podporiť likviditu aj atraktivitu pre fondy zamerané na malé spoločnosti.
Firefly Aerospace (FLY.US) – Akcie spoločnosti klesajú približne o 10 % po zverejnení prvej výsledkovej správy od vstupu na burzu. Napriek silnému rastu tržieb a objednávkam v hodnote 1,1 miliardy USD zostávajú investori znepokojení vysokými prevádzkovými stratami a rýchlym čerpaním dostupnej hotovosti.
Kenvue (KVUE.US) – Akcie spoločnosti rastú v rannom obchodovaní približne o 4 %, a to napriek varovaniam administratívy Donalda Trumpa o užívaní Tylenolu (paracetamolu) počas tehotenstva. Úrady naznačili možné prepojenie medzi užívaním lieku a zvýšeným rizikom autizmu u detí, čo vyvolalo obavy medzi investormi aj spotrebiteľmi. Napriek tomu sa akcia mierne zotavila, hoci za posledných šesť mesiacov klesla o viac ako 25 %, najmä kvôli pretrvávajúcim správam o možnej súvislosti medzi Tylenolom a vývojovými poruchami.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.