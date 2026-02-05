US OPEN: Trh pod tlakom kvôli nevýraznej výsledkovej sezóne technologických spoločností

- Rekordné kapitálové výdavky Alphabetu – už nestačia?
- Ponurý obraz trhu práce
- Qualcomm sa zotavuje z počiatočného poklesu napriek slabým výhľadom
- Broadcom profituje zo závodu v kapitálových výdavkoch
Americké indexy zostávajú pod predajným tlakom aj počas štvrtkovej seansy. Od začiatku týždňa hlavné indexy Wall Street už stratili viac ako 6 %. Kľúčovými faktormi sú sklamanie z výsledkov niektorých technologických gigantov a pochybnosti o oprávnenosti a tempe ďalšieho cyklu znižovania úrokových sadzieb vzhľadom na prichádzajúce dáta.
Na otvorení americkej seansy:
-
Futures na S&P 500 klesajú približne o 1,5 %.
-
Futures na Nasdaq 100 klesajú približne o 1,2 %.
-
Futures na Russell 2000 klesajú približne o 0,7 %.
-
Futures na Dow klesajú o 0,4 %.
Makroekonomické údaje:
-
Spoločnosť Challenger zverejnila správu o prepúšťaní. Počet oznámených prepustených v januári vzrástol z 35-tisíc na 108-tisíc.
-
Údaje o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA tiež prekvapili negatívne. Trh očakával nárast na 213-tisíc, no výsledok dosiahol 231-tisíc.
-
Pokračujúce žiadosti síce boli pod očakávaniami, no vzrástli na 1,844 milióna oproti očakávaným 1,850 milióna.
-
Správa JOLTS ukázala výraznejšie ochladenie trhu práce – 6,5 milióna nových pracovných miest oproti očakávaným 7,2 milióna, čo je pokles zo 6,9 milióna v predchádzajúcom mesiaci.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena indexu jasne a prudko prerazila rastovú trendovú líniu, ktorá platila od novembra 2025. Predávajúci rozhodne prevzali kontrolu, keď cena klesla pod 38,2 % Fibonacciho úroveň podpory aj 100-obdobový kĺzavý priemer EMA. Prvou silnou rezistenciou je úroveň 50 % Fibonacciho retracementu. Ak chcú kupujúci zastaviť potenciálny pokles, bude potrebný rýchly návrat nad úroveň 38,2 %. V opačnom prípade je pravdepodobný ďalší pokles smerom k úrovni 61,8 %.
Firemné správy:
-
Alphabet (GOOGL.US): Akcie klesajú takmer o 4 % po oznámení masívnych kapitálových výdavkov až 185 miliárd USD v roku 2026.
-
ARM Holdings: Spoločnosť spozačiatku oslabovala po výsledkoch kvôli slabému predajnému výhľadu, najmä v segmente smartfónov, no neskôr straty vymazala. Aktuálne +2 %.
-
Hershey Company: Potravinársky konglomerát prekonal očakávania. Spoločnosť uvádza rastúce ceny, nové produktové línie a odolných spotrebiteľov.
-
Qualcomm: Počas earnings call firma predstavila mimoriadne sklamaný výhľad tržieb. Vedenie upozorňuje, že ceny pamätí vstúpili do fázy deštrukcie dopytu, čo zaťažuje celý trh elektronických zariadení. Akcie klesajú takmer o 10 %.
-
Broadcom: Výrobca polovodičov rastie až o 4 %, vďaka novým rekordným CAPEX plánom technologických gigantov.
-
Carrier Global: Výrobca HVAC riešení zverejnil slabé tržby, akcie klesajú o viac než 6 %.
