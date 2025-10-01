US OPEN: Trhy pokojné napriek neistote

Zastavenie činnosti vlády USA, prvé po siedmich rokoch, vyvolalo určité obavy, no reakcia trhu zostáva mierna. Aj keď niektoré federálne agentúry zastavili svoju činnosť a platby niektorým zamestnancom boli pozastavené, investori nepodľahli panike. Trhy už započítali riziká spojené s touto patovou situáciou, a preto sú zaznamenané poklesy relatívne mierne a nepripomínajú prudký výpredaj.
Významným faktorom však zostáva chýbajúce zverejňovanie kľúčových makroekonomických údajov, ako je napríklad týždenná správa o zamestnanosti (NFP), čo vnáša ďalšiu neistotu a obmedzuje schopnosť trhu presne hodnotiť stav ekonomiky. Napriek tomu väčšina účastníkov trhu predpokladá, že rozpočtová kríza bude mať obmedzený a krátkodobý vplyv a očakávajú rýchlu dohodu medzi stranami.
Politické napätie vyplývajúce z rivality medzi demokratmi a republikánmi, ako aj blížiace sa voľby v roku 2026, zostávajú rizikovým faktorom, no Wall Street sa v tejto chvíli sústredí najmä na ekonomické údaje a rozhodnutia Fedu. Federálny rezervný systém, s ohľadom na zvýšenú neistotu, pravdepodobne zvolí opatrnejší prístup pri ďalšom znižovanie úrokových sadzieb.
Aj keď politická situácia vo Washingtone zostáva nestabilná, finančné trhy sa zdajú byť na takéto scenáre pripravené a aktuálne nepredpokladajú prudké výkyvy. Umiernený pokoj medzi investormi naznačuje, že súčasné zastavenie činnosti vlády je z veľkej časti započítané v cenách, a potenciálne negatívne dopady na ekonomiku budú obmedzené a dočasné.
US500 (H1 Interval)
Futures na index S&P 500 (US500) rastú počas ranného obchodovania napriek prebiehajúcim narušeniam súvisiacim s pozastavením činnosti americkej vlády. Politický pat vo Washingtone a pozastavenie fungovania niektorých federálnych inštitúcií nespôsobili výraznú reakciu trhu, čo naznačuje, že investori situáciu vnímajú ako dočasnú a s obmedzeným ekonomickým dopadom.
Zdroj: xStation5
Firemné správy:
IBM (IBM.US) a AMD (AMD.US) uzavreli strategické partnerstvo na dodanie pokročilej AI infraštruktúry pre spoločnosť Zyphra, ktorá sa špecializuje na open-source softvér a výskum v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť Zyphra so sídlom v San Franciscu vyvíja open-source AI riešenia prostredníctvom pokročilých modelov a technológií. Táto dohoda poskytne Zyphe prístup k výkonným cloudovým výpočtovým zdrojom IBM, čo umožní vývoj a trénovanie veľkých, špičkových AI modelov. Spolupráca predstavuje dôležitý krok v rozvoji generatívnych AI technológií a ukazuje, ako veľké technologické firmy spájajú sily na podporu inovácií v tomto rýchlo sa vyvíjajúcom odvetví. Spoločnosť Zyphra, ktorá nedávno uzavrela kolo financovania v hodnote 1 miliardy dolárov, plánuje tieto zdroje využiť na ďalší vývoj prelomových riešení v oblasti umelej inteligencie.
Fortress Biotech (FBIO.US) počas stredajšej seansy stráca približne 34 %, potom čo americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) odmietol schváliť jej liek CUTX-101 určený na liečbu zriedkavej Menkesovej choroby. Táto negatívna správa vyvolala silný predajný tlak, čo sa prejavilo v poklese ceny akcií spoločnosti.
Akcie spoločnosti Nike (NKE.US) počas stredy rastú o viac ako 3 % po zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok, ktoré prekročili priemerné odhady analytikov. Výsledky potvrdzujú efektívne zameranie spoločnosti na kľúčové športové disciplíny ako beh a basketbal, ktoré začínajú prinášať viditeľné výsledky. Hlavným pozitívnym faktorom bol rast veľkoobchodných tržieb, podporený partnerstvami s Amazonom a Foot Lockerom. Navyše, Nike zaznamenal jasné zlepšenie v predaji bežeckej obuvi. Tieto pozitívne výsledky vyvolali nadšenú reakciu investorov, čo viedlo k zvýšenej dopytu po akciách spoločnosti.
Akcie spoločnosti Marvell Technology (MRVL.US) aktuálne klesajú približne o 3 % po znížení investičného ratingu. Analytici zdôrazňujú, že dátové centrum spoločnosti Marvell za posledné dva roky takmer strojnásobilo svoj objem, najmä vďaka úspechom v oblasti vlastných XPU procesorov a sieťových čipov podporujúcich AI. Napriek týmto úspechom však obmedzená trhová viditeľnosť a rastúca konkurencia v segmente vlastných XPU čipov – najmä po nedávnom prudkom raste ceny akcií – vedú analytikov k opatrnejšiemu postoju voči spoločnosti.
