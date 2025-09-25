US100 klesá o 0,7 % 📉

Silné údaje z USA spôsobujú pokles amerických indexov pred otvorením Wall Street 🗽
Futures na americký Nasdaq 100 (US100) klesajú o viac než 0,7 % po tom, čo silné údaje z USA znížili šance na agresívne uvoľňovanie menovej politiky Fedu tento rok.
- HDP v 2. štvrťroku vzrástlo o 3,8 %, čo je vysoko nad očakávaniami 3,3 % a výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim -0,5 %. Objednávky tovaru dlhodobej spotreby v auguste taktiež zaznamenali silný nárast – takmer 3 % medzimesačne, čím rozdrvili očakávania poklesu o -0,3 % a predchádzajúcu hodnotu -2,7 %.
- Rovnako významne spotreba domácností v Q2 vzrástla o 2,5 % (očakávanie: 1,6 %, predchádzajúce: 0,5 %). Okrem toho žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré pred dvoma týždňami vyvolali obavy hodnotou 263 tis., klesli na 218 tis., hlboko pod očakávania (233 tis.) aj predchádzajúci údaj (232 tis.). Americký dolár posilnil v reakcii na tieto jastrabie dáta.
- Na druhej strane, postoj Scotta Bessenta a Donalda Trumpa k úrokovým sadzbám je prakticky „jasný“ – zástancovia holubičieho prístupu takmer určite prevezmú kontrolu nad Fedom budúci rok a začnú znižovať sadzby. Otázkou je, či Fed „nepreženie“ obrat, ak sa opäť zameria na riziká inflácie a rozhodne sa pre sériu znížení už túto jeseň.
- Zdá sa, že neistota z následkov príliš dlhého držania vysokých sadzieb – zo strachu pred obnovenou infláciou – donútila investorov vyberať kapitál z akcií, čo poslalo indexy nadol. A to napriek tomu, že silné dáta z USA by teoreticky mali byť pre Wall Street pozitívne, keďže znižujú pravdepodobnosť recesie či hospodárskej krízy v tejto fáze cyklu.
Zástupca Fedu Schmid dnes vyhlásil, že americký trh práce je „vyvážený“, no inflácia ostáva príliš vysoká – čo je pomerne jastrabí výrok. Goolsbee zase naznačil, že sadzby by mohli prudšie klesnúť, ak by sa americké dáta stali „stagflačnými“. No s rastom HDP takmer o 3 % medziročne, silnými údajmi o zamestnanosti a robustnými objednávkami, stagflácia nie je správnym opisom súčasnej situácie.
Asi 20 minút pred otvorením Wall Street klesal US100 o viac než 0,7 %, zatiaľ čo US2000 strácal ešte viac – takmer -1,5 %.
Zdroj: xStation5
