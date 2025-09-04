US100 mierne posilňuje pred zverejnením amerického ISM indexu služieb 🗽 SUI20 rastie o 1,5 %

Futures na Nasdaq 100 (US100) dnes rastú po včerajšej slabej seanse a snažia sa zvrátiť medvedí technický pattern hlava a ramená. Hlavné rezistenčné zóny sa nachádzajú na úrovni 23 700 a 24 000 bodov, a ak momentum pretrvá, môžeme v krátkodobom horizonte očakávať odraz smerom k 23 700 bodom.
O 14:15 sa zverejní ADP report z amerického trhu práce a o 14:30 budú nasledovať týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Oba reporty môžu byť dôležité pre trhy pred zajtrajšími oficiálnymi dátami NFP.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Najdôležitejšie dnešné číslo bude ISM report zo sektora služieb v USA, ktorý bude zverejnený o 16:00.
Trhy zároveň očakávajú výsledky spoločnosti Broadcom (AVGO.US), ktoré budú zverejnené po dnešnom uzavretí obchodovania na Wall Street. Analytici Evercore ISI zlepšili odporúčanie pre amerického lídra v oblasti AI čipov a zvýšili cieľovú cenu na 342 USD, pričom poukázali na silný dopyt po dátových centrách. Tento report by mohol ovplyvniť celý technologický sektor, pretože trhy sú stále krehké po mierne slabších výsledkoch spoločnosti Nvidia, ktorej príjmy z dátových centier nedosiahli očakávania.
Zdroj: xStation5
Spomedzi európskych benchmarkov je dnes najsilnejší index SUI20, ktorý rastie o viac než 2 %, najmä vďaka spoločnostiam ako Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams a Barry Callebaut. Takmer všetky švajčiarske akcie dnes obchodujú v zelenom a ako vidíme nižšie, futures na SUI20 sa dostali nad EMA200 (červená línia), čo signalizuje silný dopyt, ktorý posúva hlavný švajčiarsky akciový index na najvyššiu úroveň od júna.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.