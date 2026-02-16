US500 mierne oživil po výpredaji 🗽 Americká výsledková sezóna potvrdzuje rast ziskov

Americký stroj na zisky stále beží na vysoké otáčky. Keď sa sezóna vykazovania výsledkov za 4. štvrťrok 2025 blíži do finále, obraz je konzistentný: spoločnosti nielenže dosahujú výsledky, ale robia to vo veľkom meradle, a to tak v oblasti ziskov, ako aj tržieb. Skutočnou otázkou je, ako sa tieto výsledky porovnávajú s historickými trendmi. To je dôležité, pretože v tomto bode cyklu trh neodmeňuje „účetné výhry“. Odmeňuje skutočné príjmy, trvalé marže a schopnosť udržať tempo v porovnaní s náročnejšou základňou z minulého roka. Tu je to, čo ukazujú údaje FactSet (k 13. februáru).
Prehľad výsledkov
- 74 % spoločností zahrnutých v indexe S&P 500, ktoré zverejnili svoje výsledky, zaznamenalo pozitívne prekvapenie v podobe zisku na akciu (EPS) a 73 % prekonalo očakávania v oblasti tržieb. Zisky rastú tempom, ktoré na papieri vyzerá ako luxus: kombinovaný rast ziskov za 4. štvrťrok 2025 dosahuje medziročne 13,2 %. Ak sa tento údaj potvrdí, index zaznamená piaty po sebe idúci štvrťrok dvojciferného rastu ziskov. Jednoducho povedané: cyklus ziskov zostáva v expanzívnom režime, nie v pokročilom štádiu útlmu.
- Tržby vysielajú obzvlášť dôležitý signál. Kombinovaný rast tržieb za 4. štvrťrok je 9,0 % medziročne, čo je najsilnejší rast od 3. štvrťroka 2022. Ešte dôležitejšie je, že tento údaj sa neustále reviduje smerom nahor: z 6,5 % na konci septembra na 7,8 % na konci decembra a teraz na 9,0 %. Latka sa posunula vyššie, čo je zvyčajne lepší problém ako sledovať, ako sa odhady týždeň čo týždeň znižujú.
- Kto teda stál za týmito revíziami? Od 31. decembra najviac k zlepšeniu rastu tržieb prispeli štyri sektory: informačné technológie, zdravotníctvo, komunikačné služby a priemysel. V sektore technológií pomohli významné prekvapenia v podobe vyšších tržieb spoločností Apple (143,76 mld. USD oproti 138,39 mld. USD), Super Micro Computer (12,68 mld. USD oproti 10,42 mld. USD) a Microsoft (81,27 mld. USD oproti 80,31 mld. USD) zvýšiť rast tržieb sektora z 17,9 % na 20,6 %.
- V sektore zdravotníctva výrazne prispeli spoločnosti Cigna, CVS, Eli Lilly a Centene, čím sa rast sektora zvýšil z 9,0 % na 10,3 %. V sektore komunikačných služieb pomohli spoločnosti Alphabet a Meta urýchliť rast z 10,2 % na 12,2 %. V priemysle spoločnosti Boeing, RTX a Caterpillar zvýšili kombinovaný rast z 5,8 % na 7,8 %. Pozitívne prekvapenia od spoločností Apollo, Phillips 66, Amazon a Ford mali tiež viditeľný vplyv na zvýšenie miery rastu tržieb na úrovni indexu.
- Odhady pre 1. štvrťrok 2026 začínajú znieť skôr ako „CFO“ než „predajná plocha“: 31 spoločností vydalo negatívne odhady EPS oproti 38 s pozitívnymi odhadmi. Bilancia je stále pozitívna, ale nie natoľko, aby bolo možné ignorovať opatrnejší tón – najmä pri vysokých hodnoteniach a trhu, ktorý je čoraz citlivejší na akékoľvek trhliny v naratívu.
- Hodnotenie je optika, cez ktorú je potrebné vnímať celú sezónu. Predpokladaný 12-mesačný P/E indexu S&P 500 je 21,5, čo je nad 5-ročným priemerom (20,0) a 10-ročným priemerom (18,8). Investori už platia prémiu za kvalitu a predvídateľnosť. V takomto prostredí „dobré“ často nestačí – potrebujete „lepšie ako dobré“ a potrebujete to konzistentne.
Je tu ešte jeden kúsok skladačky: trh očakáva, že rast tržieb sa od 1. štvrťroka 2026 ochladí (8,7 %, potom 7,9 %, 7,3 % a 7,4 % v zostávajúcich štvrťrokoch roku 2026). Nie sú to zlé čísla, ale ide o normalizáciu. A normalizácia pri 21,5-násobku budúcich ziskov znamená jedno: marža pre chybu je menšia. Zatiaľ zostáva situácia konštruktívna – široké výkyvy, solídny rast ziskov a zrýchľujúce sa tržby. Otázka na najbližšie týždne nie je, či bola sezóna dobrá. Je to, či je dynamika dostatočne silná na to, aby udržala prémiu za ocenenie, keď sa tempo rastu zníži z dnešných úrovní.
Zdroj: Fact Set
Sklamanie z čísel?
Druhá polovica štvrtého kvartálu 2025 nepriniesla žiadne dramatické zvraty, ale vyjasnila situáciu. Už nejde len o tempo rastu, ale o kvalitu prekvapení, zloženie sektorov a to, ako trh vníma čísla na pozadí náročného hodnotenia.
- 74 % indexu už zverejnilo svoje výsledky. Z týchto spoločností 74 % prekonalo konsenzus EPS, 6 % dosiahlo konsenzus a 20 % zaostalo za konsenzom. Miera prekonania konsenzu je nižšia ako 5-ročný priemer (78 %) a 10-ročný priemer (76 %), čo naznačuje, že latka bola nastavená relatívne realisticky. Zároveň veľkosť pozitívnych prekvapení – 7,2 % nad odhadmi – zostáva blízko historických noriem (5 rokov: 7,7 %; 10 rokov: 7,0 %). Menej ohňostrojov v počte prekonaní, ale solídna kvalita v súhrne.
- Za uplynulý týždeň sa pozitívne a negatívne prekvapenia v oblasti EPS v rôznych sektoroch vo veľkej miere navzájom vykompenzovali, čím sa kombinovaný rast ziskov nezmenil a zostal na úrovni 13,2 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Ide však o jasný skok oproti 8,3 % zaznamenaným na konci decembra. Inými slovami: revízie smerom nahor od začiatku roka boli reálne, aj keď posledné dni boli skôr o konsolidácii ako o zrýchlení.
- Od 31. decembra najviac k zlepšeniu rastu ziskov prispeli sektory priemyslu, informačných technológií, komunikačných služieb a financií. Deväť z jedenástich sektorov teraz vykazuje medziročný rast ziskov; poklesy sa koncentrujú v sektoroch spotrebného tovaru a energetiky, čo potvrdzuje, že nejde o jednotný cyklus a že tlaky na náklady stále zohrávajú dôležitú úlohu v niektorých častiach ekonomiky.
- Pokiaľ ide o tržby, 73 % spoločností prekonalo odhady, čo je viac ako 5-ročný priemer (70 %) a 10-ročný priemer (66 %). Celkové prekvapenie v tržbách je o 1,6 % vyššie ako odhady, čo je menej ako 5-ročný priemer (2,0 %), ale viac ako 10-ročný priemer (1,4 %). Kombinovaný rast tržieb za 4. štvrťrok vzrástol na 9,0 % z 8,8 % týždeň predtým a 7,8 % na konci decembra. Ide o najrýchlejšie tempo od 3. štvrťroka 2022 a predlžuje sériu rastu tržieb indexu na 21. štvrťrok po sebe. Desať sektorov vykazuje medziročný rast tržieb; jediným sektorom s poklesom je energetika.
- Štrukturálne vyniká niekoľko vecí. Komunikačné služby (94 %) a informačné technológie (92 %) majú najvyšší podiel spoločností, ktoré prekonali odhady EPS. Na druhej strane, realitný sektor má najnižšiu mieru prekonania (48 % spoločností prekonalo očakávania v oblasti FFO). Celkovo priemyselné odvetvie vykazuje najväčší pozitívny rozdiel medzi skutočnými a odhadovanými ziskami (+30,5 %), hoci časť tejto sily je poháňaná jednorazovými položkami – najmä významným ziskom súvisiacim s transakciou v spoločnosti Boeing a daňovou úľavou v spoločnosti GE Vernova. V odvetví technológií (+8,3 %) a komunikačných služieb (+7,0 %) sa nárast oproti konsenzu javí ako viac prevádzkový, pričom širšia skupina spoločností dosahuje výsledky výrazne nad očakávaniami.
- Do budúcnosti konsenzus predpokladá rast ziskov o 11,1 % v 1. štvrťroku 2026 a o 14,9 % v 2. štvrťroku 2026, pričom rast za celý rok 2026 sa odhaduje na 14,4 %. Ide o ambiciózny cieľ, ktorý predpokladá udržateľný rast marží aj tržieb. Predpokladaný pomer ceny k zisku (P/E) na úrovni 21,5 je nižší ako úroveň 22,0 zaznamenaná na konci decembra, ale zostáva nad dlhodobými priemermi – tento trh oceňuje pokračovanie, nie pokles.
Na budúci týždeň má zverejniť výsledky ďalších 57 spoločností z indexu S&P 500. Táto sezóna nezmenila základný naratív zdravého cyklu ziskov, ale zdôraznila to, čo je pri zvýšených hodnotách najdôležitejšie: nielen to, či spoločnosti prekonajú konsenzus, ale aj to, do akej miery sú zdroje týchto prekonaní opakovateľné. Jednorazové účtovné alebo transakčné výhody môžu byť tolerované. Opakovateľný cash flow je to, čo určí, či rok 2026 dokáže udržať súčasné tempo.
US500 (časový rámec D1)
Zdroj: xStation5
