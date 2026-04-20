USA Rare Earth preberá kľúčové brazílske bane na kovy vzácnych zemín ⛏️

Spoločnosť USA Rare Earth (USAR.US) oznámila prevzatie brazílskej firmy Serra Verde za 2,8 miliardy USD. Ide o dôležitý krok k zníženiu závislosti západných dodávateľských reťazcov od Číny.
Serra Verde je kľúčovým hráčom na brazílskom ťažobnom trhu a prevádzkuje strategickú baňu v štáte Goiás. Tento projekt je výnimočný tým, že ide o jednu z mála veľkokapacitných baní mimo Ázie, ktorá ťaží vzácne ložiská vo forme iónových ílov. Tieto typy ložísk sú v odvetví veľmi cenené, pretože sa relatívne ľahko ťažia a obsahujú mimoriadne vysoký podiel takzvaných ťažkých vzácnych zemín, napríklad dysprózia a térbia. Ide o najdrahšie a najvzácnejšie prvky na trhu, ktoré sú úplne nevyhnutné na výrobu výkonných magnetov odolných voči vysokým teplotám.
Trhy na túto správu reagovali veľmi pozitívne a akcie americkej spoločnosti po oznámení vyskočili o viac než 10 %. Investori tento krok zjavne oceňujú, pretože v ňom vidia reálny potenciál narušiť ázijský monopol na trhu s kritickými surovinami. Transakcia, plánovaná na tretí štvrťrok 2026, priamo reaguje na geopolitickú potrebu urýchlenej diverzifikácie zdrojov strategických surovín.
Toto rozhodnutie je súčasťou širšieho kontextu globálnej konkurencie, v ktorom kovy vzácnych zemín predstavujú kľúčový vyjednávací nástroj. Prevzatá baňa dodáva štyri najdôležitejšie magnetické prvky, teda neodým, prazeodým, dysprózium a térbium. Tie sú úplne zásadné pre výrobu modernej elektroniky, elektromobilov a pokročilej vojenskej techniky. Stabilný dopyt zabezpečuje už uzatvorená pätnásťročná odberová dohoda. Tá pokrýva 100 % produkcie týchto kovov a realizuje sa za silnej účasti amerických vládnych inštitúcií aj súkromného kapitálu.
Pre USA táto akvizícia spoločnosti Rare Earth upevňuje jej pozíciu nesporného lídra pri budovaní bezpečného ekosystému kovov vzácnych zemín na Západe. Rastúca podpora z Washingtonu, ktorý aktívne usiluje o stimuláciu investícií do ťažby a zabezpečenie dodávok, ďalej znižuje prevádzkové riziko. Vzhľadom na exponenciálne rastúci dopyt ťahaný energetickou transformáciou dáva exkluzívny prístup k takej veľkej bani mimo Ázie spoločnosti masívnu konkurenčnú výhodu. Dvojciferný rast ceny akcií napokon potvrdzuje, že zabezpečenie nezávislosti strategických dodávateľských reťazcov patrí medzi najvyhľadávanejšie rastové katalyzátory na Wall Street.
Cena akcií spoločnosti dnes prudko rastie, hoci zisky sa s postupom druhej polovice pondelkovej seansy zmierňujú. RSI pri 14-dňovom nastavení sa navyše blíži k hranici 70 bodov, na ktorej v minulosti dochádzalo ku korekciám smerom nadol. Zdroj: xStation
