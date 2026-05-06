USDJPY: ďalšia intervencia japonských úradov, jen posilňuje o 1,00 % 📌

USDJPY dnes opäť zasiahla silná vlna nákupov jenu. Menový pár klesol z hornej oblasti 157,700 na 155,030. Pohyb sa interpretuje ako ďalšia intervencia japonských úradov. Načasovanie zodpovedá nedávnemu vzorcu: nízka likvidita počas japonských sviatkov a prechod z ázijskej do európskej seansy, keď môžu mať oficiálne toky väčší vplyv na trh. Na vrchole pohybu jen posilnil takmer o 2 % smerom k oblasti 155. Išlo o najsilnejšiu úroveň od 24. februára 2026, po tom, čo ministerka financií Satsuki Katayama varovala pred špekulatívnymi pohybmi na FX trhu.
Ide o ďalšiu takúto intervenciu po rozsiahlej operácii z minulého týždňa. Vtedy údaje Bank of Japan z peňažného trhu naznačili, že Tokio mohlo vynaložiť približne 5,48 bilióna jenov, teda zhruba 35 miliárd USD, na podporu jenu po tom, čo USDJPY prerazil nad úroveň 160. Kľúčovým signálom pre investorov je, že japonské ministerstvo financií sa už neobmedzuje iba na slovné varovania. Aktívne sa snaží obmedziť rast USDJPY, najmä v zóne 158–160. Rýchle návraty po skorších intervenciách zároveň ukazujú, že tieto kroky skôr kupujú čas, než aby samy menili širší trend. Úrovne nad 160 boli kritickým bodom aj počas intervencie v júli 2024.
Fundamentálne prostredie zostáva pre jen náročné. Široký úrokový diferenciál medzi USA a Japonskom, závislosť Japonska od dovozu energií a geopolitický tlak súvisiaci s Hormuzským prielivom naďalej podporujú dolár a oslabujú jen. Nedávne zlepšenie sentimentu okolo možnej dohody medzi USA a Iránom pomohlo Tokiu vďaka nižším cenám ropy a slabšiemu USD. Ak však tento tlak nebude ďalej poľavovať, alebo ak Bank of Japan nezaujme jastrabí postoj, investori môžu ďalej podporovať súčasný trend oslabovania JPY.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
Denné zhrnutie: Wall Street dosahuje nové rekordy, zatiaľ čo ceny ropy klesajú
Nečakaní príjemcovia AI boomu: Caterpillar
BREAKING: Dáta z amerického ISM dávajú väčší priestor pre holubičí postoj Fedu 💡
Czechoslovak Group: Legendárny zbrojársky výrobca pod paľbou obvinení
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.