📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (1.7.2026)

Víťazi:
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AppLovin Corp (APP) +9,58 %: Poskytuje softvérové riešenia a platformu pre vývojárov mobilných aplikácií k optimalizácii marketingu a monetizácii.
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Coinbase Global Inc (COIN) +8,93 %: Prevádzkuje globálnu kryptomenovú burzu a poskytuje finančnú infraštruktúru pre digitálne aktíva.
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Meta Platforms Inc (META) +8,81 %: Prevádzkuje najväčšie sociálne siete na svete, vrátane Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, a vyvíja technológie pre virtuálnu realitu.
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General Mills Inc (GIS) +8,53 %: Patrí medzi popredných svetových výrobcov a predajcov značkových potravín, od cereálií až po jogurty a desiate.
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Robinhood Markets Inc (HOOD) +8,35 %: Prevádzkuje populárnu platformu pre obchodovanie s akciami, ETF a kryptomenami bez poplatkov.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) +7,77 %: Vyvíja špecializovaný softvér pre analýzu veľkých dát (big data) využívaný vládnymi agentúrami aj veľkými korporáciami.
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S&P Global Inc (SPGI) +7,73 %: Poskytuje finančné informácie, analytické nástroje a patrí medzi popredné svetové ratingové agentúry.
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Elevance Health Inc (ELV) +7,62 %: Pôsobí ako jedna z najväčších amerických spoločností poskytujúcich zdravotné poistenie a súvisiace služby.
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Align Technology Inc (ALGN) +7,61 %: Vyrába lekárske prístroje a je známa predovšetkým svojimi neviditeľnými strojčekmi Invisalign a 3D dentálnymi skenermi.
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Interactive Brokers Group Inc (IBKR) +7,13 %: Prevádzkuje medzinárodnú maklérsku platformu, ktorá umožňuje elektronické obchodovanie s akciami, opciami, futures a forexom.
Porazení:
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Corning Inc (GLW) -13,62 %: Vyrába špeciálne sklo, keramiku a optické vlákna pre priemyselné, vedecké a technologické aplikácie.
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KLA Corp (KLAC) -11,77 %: Poskytuje systémy pre kontrolu procesov a riadenie kvality pri výrobe polovodičov a nanoelektroniky.
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Teradyne Inc (TER) -11,68 %: Dodáva automatizačnú techniku a testovacie zariadenia pre kontrolu kvality v polovodičovom priemysle a elektronike.
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Sandisk Corp (SNDK) -10,62 %: Zaoberá sa výrobou dátových úložísk, predovšetkým flash pamätí, pamäťových kariet a USB diskov.
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Micron Technology Inc (MU) -10,57 %: Vyrába počítačové pamäte a riešenia pre ukladanie dát, vrátane čipov DRAM a NAND flash.
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Applied Materials Inc (AMAT) -9,97 %: Dodáva zariadenia, služby a softvér pre výrobu polovodičových čipov a displejov.
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Lam Research Corp (LRCX) -9,71 %: Vyrába a servisuje zariadenia pre spracovanie kremíkových dosiek používané pri výrobe polovodičov.
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Intel Corp (INTC) -9,03 %: Patrí medzi najväčších svetových výrobcov polovodičových čipov, mikroprocesorov a počítačových komponentov.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -8,67 %: Navrhuje a vyrába polovodiče a čipy zamerané na dátovú infraštruktúru, siete a úložiská.
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Generac Holdings Inc (GNRC) -7,71 %: Navrhuje a vyrába záložné generátory elektrickej energie a systémy pre ukladanie energie.
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