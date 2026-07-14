📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (13.7.2026)

Víťazi:
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FactSet Research Systems Inc (FDS) +6,47 % – Poskytuje finančné dáta, analytiku a softvérové riešenia pre investičných profesionálov.
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Gartner Inc (IT) +6,06 % – Globálna výskumná a poradenská spoločnosť zameraná primárne na informačné technológie a biznis.
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Intuit Inc (INTU) +5,38 % – Vyvíja finančný a daňový softvér pre jednotlivcov a malé firmy (známa je napr. vďaka produktom TurboTax alebo QuickBooks).
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Valero Energy Corp (VLO) +5,38 % – Patrí medzi najväčšie nezávislé rafinérske spoločnosti na svete, vyrába palivá a petrochemické produkty.
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Phillips 66 (PSX) +5,27 % – Nadnárodná energetická spoločnosť zameraná na rafináciu, prepravu a predaj ropných produktov.
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Biogen Inc (BIIB) +4,96 % – Biotechnologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj liekov pre neurologické ochorenia.
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Salesforce Inc (CRM) +4,84 % – Svetový líder v poskytovaní cloudového softvéru pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) a podnikových aplikácií.
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Casey's General Stores Inc (CASY) +4,79 % – Prevádzkuje rozsiahlu sieť obchodov so zmiešaným tovarom a čerpacích staníc, najmä na americkom Stredozápade.
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Marathon Petroleum Corp (MPC) +4,63 % – Popredná energetická spoločnosť v oblasti rafinácie, marketingu a prepravy ropy v USA.
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Dow Inc (DOW) +4,62 % – Jedna z najväčších chemických spoločností na svete, vyrába plasty, priemyselné chemikálie a poľnohospodárske produkty.
Porazení:
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AppLovin Corp (APP) -12,65 % – Poskytuje softvérové riešenia a platformu pre vývojárov mobilných aplikácií k ich marketingu a monetizácii.
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SanDisk Corp (WDC) -12,63 % – Zavedený výrobca flash pamätí a dátových úložísk (dnes spadá pod spoločnosť Western Digital).
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Marvell Technology Inc (MRVL) -7,75 % – Vyvíja a vyrába polovodiče a čipy pre dátové centrá, siete a úložné riešenia.
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Oracle Corp (ORCL) -6,47 % – Globálny technologický gigant zameraný na databázový softvér, cloudové riešenia a podnikové systémy.
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Intel Corp (INTC) -6,12 % – Jeden z najväčších svetových výrobcov polovodičov a mikroprocesorov pre osobné počítače a servery.
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Lam Research Corp (LRCX) -5,83 % – Dodáva pokročilé zariadenia a služby pre výrobu polovodičov a integrovaných obvodov.
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ON Semiconductor Corp (ON) -5,83 % – Vyrába polovodičové súčiastky a senzory s veľkým dôrazom na automobilový priemysel a priemyselné riešenia.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -5,46 % – Patrí k najväčším svetovým výrobcom pevných diskov (HDD) a riešení pre ukladanie dát.
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Coherent Corp (COHR) -5,27 % – Vyvíja a vyrába lasery, optické a fotonické komponenty pre priemyselné, telekomunikačné a lekárske využitie.
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Ralph Lauren Corp (RL) -5,17 % – Ikonická globálna módna značka a výrobca luxusného oblečenia, doplnkov a parfumov.
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