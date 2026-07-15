📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (14.7.2026)

Víťazi:
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Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) +12,14 % – Poskytuje cloudové riešenia pre kybernetickú bezpečnosť a ochranu koncových bodov.
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Goldman Sachs Group Inc/The (GS) +9,00 % – Jedna z najväčších a najznámejších globálnych investičných bánk poskytujúca finančné služby a správu aktív.
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Carvana Co (CVNA) +8,29 % – Prevádzkuje online platformu pre nákup a predaj ojazdených automobilov, známa svojimi predajnými automatmi na autá.
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Dell Technologies Inc (DELL) +7,12 % – Vyrába osobné počítače, servery, zariadenia pre ukladanie dát a poskytuje firemné IT služby.
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Palo Alto Networks Inc (PANW) +6,84 % – Patrí k popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí.
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Monolithic Power Systems Inc (MPWR) +6,58 % – Navrhuje a vyrába vysoko výkonné riešenia pre správu napájania a integrované obvody.
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NetApp Inc (NTAP) +6,48 % – Špecializuje sa na cloudové a dátové riešenia, primárne na systémy pre ukladanie a správu dát.
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +6,07 % – Vyrába a predáva optické a fotonické produkty pre telekomunikačné siete a komerčné lasery.
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SanDisk Corp (WDC) +5,01 % – Zaoberá sa vývojom a výrobou dátových úložísk a flash pamätí (značka spadá pod Western Digital).
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Micron Technology Inc (MU) +4,92 % – Patrí k najväčším svetovým výrobcom pamäťových čipov (DRAM) a dátových úložísk (NAND flash).
Porazení:
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International Business Machine (IBM) -25,21 % – Globálny technologický gigant zameriavajúci sa na cloud computing, umelú inteligenciu a podnikové IT služby.
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Biogen Inc (BIIB) -8,17 % – Biotechnologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj liekov pre neurologické ochorenia.
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HCA Healthcare Inc (HCA) -6,95 % – Jeden z najväčších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a prevádzkovateľov nemocníc v USA.
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Intuitive Surgical Inc (ISRG) -6,78 % – Vyvíja a vyrába robotické chirurgické systémy, najznámejší je jej systém da Vinci.
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Stryker Corp (SYK) -6,15 % – Popredná svetová spoločnosť v oblasti lekárskych technológií, vyrába chirurgické a ortopedické nástroje a implantáty.
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Gartner Inc (IT) -5,90 % – Globálna výskumná a poradenská spoločnosť zameraná primárne na informačné technológie a biznis.
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ServiceNow Inc (NOW) -5,76 % – Poskytuje cloudovú platformu pre automatizáciu podnikových procesov a riadenie IT služieb.
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Universal Health Services Inc (UHS) -5,59 % – Prevádzkuje sieť nemocníc, centier behaviorálnej medicíny a ambulantných zariadení.
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GE HealthCare Technologies Inc (GEHC) -5,59 % – Vyrába lekárske diagnostické vybavenie (napr. magnetické rezonancie, ultrazvuky) a poskytuje digitálne zdravotnícke riešenia.
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Fair Isaac Corp (FICO) -5,30 % – Softvérová spoločnosť preslávená predovšetkým tvorbou FICO skóre, ktoré sa používa na hodnotenie úverového rizika.
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