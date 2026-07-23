📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (22.7.2026)

Víťazi:
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +19,84 % – Popredný výrobca vysoko výkonných serverových riešení a hardvéru pre umelú inteligenciu a dátové centrá.
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Westinghouse Air Brake Technol (WAB) +10,04 % – Spoločnosť známa aj ako Wabtec, ktorá je globálnym dodávateľom vybavenia, systémov a služieb pre železničnú a nákladnú dopravu.
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Dell Technologies Inc (DELL) +9,32 % – Globálny technologický gigant zameraný na výrobu osobných počítačov, serverov, dátových úložísk a IT infraštruktúry.
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EQT Corp (EQT) +8,45 % – Jeden z najväčších nezávislých producentov zemného plynu v Spojených štátoch.
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NRG Energy Inc (NRG) +6,37 % – Významná americká energetická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a maloobchodným predajom elektriny.
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Expand Energy Corp (EXE) +5,18 % – Veľká americká plynárenská spoločnosť vzniknutá fúziou firiem Chesapeake Energy a Southwestern Energy.
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CME Group Inc (CME) +5,00 % – Najväčší svetový prevádzkovateľ finančných búrz, zameraný na obchodovanie s derivátmi, opciami a futures kontraktmi.
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Constellation Energy Corp (CEG) +4,84 % – Energetická spoločnosť prevádzkujúca najväčšiu flotilu jadrových elektrární v USA a poskytovateľ čistej energie.
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International Paper Co (IP) +4,79 % – Jeden z najväčších svetových výrobcov papiera, celulózy a obalových materiálov založených na vláknach.
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Freeport-McMoRan Inc (FCX) +3,90 % – Významná nadnárodná ťažobná spoločnosť patriaca medzi najväčších svetových producentov medi, zlata a molybdénu.
Porazení:
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GE Vernova Inc (GEV) -8,69 % – Spoločnosť nedávno vyčlenená z konglomerátu General Electric, zameriavajúca sa na energetiku, veternú energiu a elektrifikáciu.
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ServiceNow Inc (NOW) -6,47 % – Softvérová spoločnosť poskytujúca cloudové platformy a riešenia pre digitálne riadenie firemných procesov a IT služieb.
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PTC Inc (PTC) -6,34 % – Technologická firma vyvíjajúca softvér pre 3D dizajn, správu životného cyklu výrobkov a priemyselný internet vecí (IoT).
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Workday Inc (WDAY) -6,20 % – Popredný poskytovateľ cloudových podnikových aplikácií zameraných na riadenie ľudských zdrojov a financií.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) -6,10 % – Spoločnosť špecializujúca sa na softvérovú analýzu veľkých dát, ktorej služby často využívajú vládne a spravodajské agentúry.
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Coinbase Global Inc (COIN) -5,53 % – Prevádzkovateľ jednej z najväčších a najznámejších globálnych platforiem na nákup, predaj a správu kryptomien.
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DoorDash Inc (DASH) -5,48 % – Popredná americká technologická spoločnosť a platforma zameraná na rozvoz jedla z reštaurácií a lokálnu logistiku.
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Tyler Technologies Inc (TYL) -5,14 % – Softvérová spoločnosť poskytujúca špecializované informačné systémy a služby pre verejný sektor a miestne samosprávy v USA.
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Corning Inc (GLW) -5,14 % – Výrobca špeciálneho skla, keramiky a optických vlákien, známy širokej verejnosti predovšetkým vďaka odolným sklám Gorilla Glass pre elektroniku.
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Dexcom Inc (DXCM) -4,44 % – Zdravotnícka technologická spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába systémy pre kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy pre pacientov s diabetom.
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