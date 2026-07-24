📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (23.7.2026)

Víťazi:
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Lockheed Martin Corp (LMT) +10,54 % – Globálny líder v oblasti bezpečnostných a leteckých technológií, známy výrobou stíhačiek F-35 a pokročilých obranných systémov.
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Allegion plc (ALLE) +10,45 % – Popredný dodávateľ zabezpečovacích produktov a riešení pre domácnosti aj firmy, špecializujúci sa na zámky, dverové systémy a prístupové technológie.
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United Rentals Inc (URI) +10,11 % – Najväčšia svetová požičovňa priemyselného a stavebného vybavenia, obsluhujúca stavebné firmy, priemyselné podniky aj vládne inštitúcie.
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Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) +8,71 % – Svetový líder v službách pre vedu, poskytujúci analytické nástroje, laboratórne vybavenie, softvér a spotrebný materiál pre výskum a diagnostiku.
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Quest Diagnostics Inc (DGX) +8,61 % – Popredný poskytovateľ diagnostických informačných služieb, ponúkajúci širokú škálu laboratórnych testov a služieb pre pacientov a lekárov.
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Danaher Corp (DHR) +7,46 % – Globálny vedecký a technologický inovátor, ktorý navrhuje, vyrába a predáva produkty a služby pre lekársku diagnostiku, vedy o živej prírode a environmentálne riešenia.
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RTX Corp (RTX) +7,33 % – Významný hráč v oblasti letectva a obrany (predtým Raytheon Technologies), poskytujúci pokročilé systémy a služby pre komerčných, vojenských aj vládnych zákazníkov.
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CSX Corp (CSX) +5,77 % – Popredná severoamerická železničná prepravná spoločnosť, zabezpečujúca logistiku a transport tovaru a surovín po rozsiahlej železničnej sieti.
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Honeywell International Inc (HON) +5,70 % – Diverzifikovaná technologická a výrobná spoločnosť, pôsobiaca v letectve, stavebných technológiách, materiáloch a priemyselných riešeniach.
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Roper Technologies Inc (ROP) +5,47 % – Diverzifikovaná technologická spoločnosť, ktorá navrhuje a vyvíja softvér a inžinierske produkty pre rôzne špecializované trhy.
Porazení:
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Tesla Inc (TSLA) -14,52 % – Priekopník v oblasti elektromobility, výroby batérií a riešení pre obnoviteľnú energiu, vedený Elonom Muskom.
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T-Mobile US Inc (TMUS) -10,75 % – Jeden z najväčších poskytovateľov bezdrôtových telekomunikačných služieb v Spojených štátoch, ponúkajúci mobilné paušály a dátové služby.
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Rollins Inc (ROL) -9,27 % – Popredný poskytovateľ služieb v oblasti hubenia škodcov pre komerčných aj rezidenčných zákazníkov, vlastník značky Orkin.
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Dover Corp (DOV) -7,80 % – Diverzifikovaný globálny výrobca priemyselných produktov a poskytovateľ technických riešení pre rôzne odvetvia, od obalových techník po energetiku.
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Alphabet Inc (GOOGL) -7,13 % – Materská spoločnosť Googlu, dominujúca v oblasti internetového vyhľadávania, online reklamy, cloudových služieb a vývoja operačného systému Android (akcie triedy A).
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Globe Life Inc (GL) -7,02 % – Finančná holdingová spoločnosť špecializujúca sa na životné a zdravotné poistenie pre strednú triedu v USA.
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Alphabet Inc (GOOG) -6,89 % – Materská spoločnosť Googlu (akcie triedy C bez hlasovacích práv).
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Comcast Corp (CMCSA) -6,80 % – Globálny mediálny a technologický konglomerát, poskytujúci káblovú televíziu, internet a zábavný obsah prostredníctvom NBCUniversal.
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Southwest Airlines Co (LUV) -6,19 % – Významná americká letecká spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších nízkonákladových dopravcov na svete.
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Deckers Outdoor Corp (DECK) -6,09 % – Popredný dizajnér a predajca inovatívnej obuvi, odevov a doplnkov, známy značkami ako UGG, HOKA alebo Teva.
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