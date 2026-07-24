DE40 posilňuje 🔼

Index DAX otvoril piatkovú seansu v kladnom pásme, najmä vďaka výraznému rastu akcií spoločnosti SAP. Zlepšený sentiment okolo najväčšej nemeckej technologickej spoločnosti zatienil obavy z najnovších amerických ciel a hlavný nemecký index sa posunul smerom k hranici 25 000 bodov.
- Akcie SAP rastú takmer o 7 % po zverejnení výsledkov za druhý štvrťrok. Investori pozitívne reagovali na silný rast cloudového biznisu spoločnosti, ktorý zostáva jej hlavným motorom rastu. Vzhľadom na vysokú váhu SAP v indexe DAX pomohol tento rast vykompenzovať tlak spojený s najnovšími americkými obchodnými opatreniami.
- Spojené štáty zaviedli clá vo výške 10 % a 12,5 % na dovoz od 60 obchodných partnerov, vrátane Európskej únie. Opatrenia vstúpili do platnosti v piatok ráno nemeckého času a časovo sa zhodovali s ukončením dočasnej globálnej colnej sadzby vo výške 10 %.
- Reakcia trhov na nové clá bola pomerne mierna, keďže v porovnaní s predchádzajúcim colným rámcom nepredstavujú dodatočnú záťaž.
- Medzi dnešných výraznejších porazených patrí Volkswagen. Napriek silnému dopytu po menších elektromobiloch automobilka varovala investorov pred slabšími tržbami, čo poslalo jej akcie nadol takmer o 2,5 %.
- Volkswagen sa tak radí medzi najslabšie tituly v indexe DAX, pričom investori sa zameriavajú na zhoršujúci sa výhlaď predajov spoločnosti. V indexe SDAX medzitým priťahuje pozornosť spoločnosť Atoss Software, ktorej akcie rastú takmer o 7 % po oznámení silného rastu tržieb a zisku za prvý polrok.
- Nemecký kompozitný index PMI vzrástol na 51,2 bodu, výrazne nad očakávaním 49,7 bodu a oproti 49,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. PMI v službách zostal na úrovni 49,6 bodu, čím prekonal očakávanie 49,0 bodu a zlepšil sa z predchádzajúcich 48,6 bodu. PMI vo výrobe vzrástol na 52,2 bodu, nad očakávanie 50,5 bodu aj predchádzajúcu hodnotu 50,3 bodu.
Graf DE40 (interval D1)
Futures kontrakt na DAX aktuálne testuje spodnú hranicu svojho rastúceho cenového kanála. Návrat nad 25 100 bodov, kde sa nachádza 50-periódový EMA (oranžová línia), by mohol signalizovať obnovenie rastového momenta.
Kľúčový support sa nachádza okolo 24 500 bodov. Prerazenie pod túto úroveň by mohlo otvoriť priestor na pokles smerom k 23 800 bodom, kde v minulosti dochádzalo k cenovým reakciám. Túto oblasť zvýrazňujú dlhé spodné knôty sviečok vytvorené v apríli a máji tohto roka.
Zdroj: xStation5
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