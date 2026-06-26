📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (25.6.2026)

Víťazi:
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Sandisk Corp (SNDK) +21,97 %: Zaoberá sa výrobou dátových úložísk, predovšetkým flash pamätí, pamäťových kariet a USB diskov.
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Bio-Techne Corp (TECH) +20,08 %: Dodáva purifikované proteíny, protilátky a ďalšie materiály pre vedecký výskum a klinickú diagnostiku.
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Micron Technology Inc (MU) +15,74 %: Vyrába počítačové pamäte a riešenia pre ukladanie dát, vrátane čipov DRAM a NAND flash.
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Applied Materials Inc (AMAT) +13,42 %: Dodáva zariadenia, služby a softvér pre výrobu polovodičových čipov a displejov.
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Corning Inc (GLW) +10,78 %: Vyrába špeciálne sklo, keramiku a optické vlákna pre priemyselné, vedecké a technologické aplikácie.
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Teradyne Inc (TER) +10,48 %: Dodáva automatizačnú techniku a testovacie zariadenia pre kontrolu kvality v polovodičovom priemysle a elektronike.
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KLA Corp (KLAC) +7,62 %: Poskytuje systémy pre kontrolu procesov a riadenie kvality pri výrobe polovodičov a nanoelektroniky.
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Revvity Inc (RVTY) +7,48 %: Poskytuje technológie, riešenia a služby v oblasti vied o živej prírode a diagnostiky.
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Lam Research Corp (LRCX) +7,21 %: Vyrába a servisuje zariadenia pre spracovanie kremíkových dosiek používané pri výrobe polovodičov.
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Flex Ltd (FLEX) +7,01 %: Poskytuje služby elektronickej výroby a dodávateľského reťazca pre globálne technologické spoločnosti.
Porazení:
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Apple Inc (AAPL) -6,12 %: Navrhuje, vyrába a predáva spotrebnú elektroniku, počítačový softvér a poskytuje online služby.
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The TJX Cos Inc (TJX) -6,04 %: Prevádzkuje medzinárodnú sieť diskontných obchodov s oblečením a domácimi potrebami.
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Ross Stores Inc (ROST) -5,89 %: Pôsobí ako americký reťazec diskontných obchodov ponúkajúci značkové oblečenie a doplnky pre domácnosť.
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Dell Technologies Inc (DELL) -5,67 %: Vyvíja, vyrába a predáva osobné počítače, servery, dátové úložiská a ďalšiu IT infraštruktúru.
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MSCI Inc (MSCI) -5,67 %: Poskytuje investičné rozhodovacie nástroje, vrátane akciových indexov a analýz portfólií.
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) -5,53 %: Poskytuje IT služby, vrátane digitálnych, technologických, konzultačných a prevádzkových služieb.
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Akamai Technologies Inc (AKAM) -5,52 %: Prevádzkuje globálnu sieť pre doručovanie obsahu (CDN), cloudové služby a riešenia kybernetickej bezpečnosti.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) -5,49 %: Dodáva analytický softvér a dátové platformy pre organizácie a štátne inštitúcie.
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Corpay Inc (CPAY) -5,36 %: Poskytuje riešenia pre firemné platby a správu výdavkov.
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Coinbase Global Inc (COIN) -5,06 %: Prevádzkuje kryptomenovú burzu a poskytuje finančnú infraštruktúru pre digitálne aktíva.
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