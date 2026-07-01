📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (30.6.2026)

Víťazi:
-
Sandisk Corp (SNDK) +10,89 %: Známy výrobca pamäťových kariet, flash pamätí a dátových úložísk.
-
Axon Enterprise Inc (AXON) +9,79 %: Vyvíja technológie a zbrane pre orgány činné v trestnom konaní, vrátane taserov a osobných kamier (bodycams).
-
Vertiv Holdings Co (VRT) +9,07 %: Poskytuje hardvérové a softvérové vybavenie aj služby pre kritickú digitálnu infraštruktúru a dátové centrá.
-
KLA Corp (KLAC) +8,38 %: Poskytuje systémy na kontrolu procesov a riadenie kvality pri výrobe polovodičov a nanoelektroniky.
-
Air Products and Chemicals Inc (APD) +8,04 %: Globálny dodávateľ priemyselných plynov, súvisiaceho vybavenia a technológií.
-
Advanced Micro Devices Inc (AMD) +7,68 %: Popredný svetový výrobca polovodičov, známy predovšetkým svojimi procesormi (CPU) a grafickými kartami (GPU).
-
Marvell Technology Inc (MRVL) +7,25 %: Navrhuje a vyrába integrované obvody a polovodiče pre dátové centrá, siete a úložné riešenia.
-
ON Semiconductor Corp (ON) +6,74 %: Vyrába polovodiče a senzory, ktoré sú kľúčové najmä pre automobilový priemysel a elektromobilitu.
-
GE Vernova Inc (GEV) +6,56 %: Globálna energetická spoločnosť, ktorá nedávno vznikla odštiepením z obrieho konglomerátu General Electric.
-
Intel Corp (INTC) +6,01 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov polovodičových mikročipov a procesorov.
Porazení:
-
Digital Realty Trust Inc (DLR) -5,77 %: Realitný investičný fond (REIT), ktorý vlastní, vyvíja a prevádzkuje dátové centrá po celom svete.
-
Hormel Foods Corp (HRL) -5,66 %: Nadnárodný výrobca potravín a mäsových výrobkov, pod ktorého spadá aj známa značka Spam.
-
Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) -5,64 %: Lekárska technologická spoločnosť zameraná na ortopedické rekonštrukcie, športovú medicínu a zubné implantáty.
-
Mosaic Co/The (MOS) -5,57 %: Jeden z najväčších svetových producentov a predajcov koncentrovaných fosfátových a draselných hnojív.
-
AT&T Inc (T) -5,13 %: Jedna z najväčších amerických aj svetových telekomunikačných spoločností.
-
Alexandria Real Estate Equities (ARE) -4,93 %: Realitný fond (REIT) zameraný výhradne na kancelárske budovy a laboratóriá pre vedu, výskum (life sciences) a technológie.
-
TKO Group Holdings Inc (TKO) -4,87 %: Prémiová športová a zábavná spoločnosť, ktorá pod sebou zastrešuje organizácie bojových športov UFC a WWE.
-
Host Hotels & Resorts Inc (HST) -4,86 %: Najväčší americký realitný investičný fond (REIT) zameraný na luxusné hotely a rezorty.
-
Stryker Corp (SYK) -4,74 %: Nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa lekárskymi technológiami a vybavením pre chirurgiu, neurotechnológiu a ortopédiu.
-
Uber Technologies Inc (UBER) -4,42 %: Technologická platforma známa predovšetkým pre svoju aplikáciu na zdieľanú jazdu, rozvoz jedla (Uber Eats) a logistiku.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Ranné zhrnutie: Indexy po raste nabierajú dych, zlato pod 4 000 USD (01.07.2026)
Denné zhrnutie – Koniec rastu cien ropy a skvelý štvrťrok pre Wall Street (30.06.2026)
⬆️US100 na konci 2. štvrťroka rastie o 1,6 %
US OPEN: Nasdaq uzatvára najlepší štvrťrok za posledné roky
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.