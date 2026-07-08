📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (7.7.2026)

Víťazi:
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) +6,21 %: Poskytuje IT služby, technologické poradenstvo a outsourcing obchodných procesov.
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Occidental Petroleum Corp (OXY) +5,88 %: Nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa vyhľadávaním a ťažbou ropy a zemného plynu.
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Cboe Global Markets Inc (CBOE) +5,53 %: Prevádzkovateľ finančných búrz, známy predovšetkým ponukou obchodovania s opciami a indexom volatility VIX.
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Gilead Sciences Inc (GILD) +5,21 %: Biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj inovatívnych antivirotík.
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Devon Energy Corp (DVN) +5,08 %: Americká energetická spoločnosť špecializovaná na prieskum a ťažbu ropy a plynu z bridlicových ložísk.
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Dow Inc (DOW) +4,79 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov chemikálií, plastov a priemyselných materiálov.
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APA Corp (APA) +4,74 %: Energetická holdingová spoločnosť, ktorá investuje do prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu.
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ConocoPhillips (COP) +4,69 %: Jedna z najväčších nezávislých spoločností na svete zameraná čisto na ťažbu a prieskum ložísk ropy a plynu.
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GoDaddy Inc (GDDY) +4,33 %: Internetový registrátor domén a poskytovateľ webhostingu či online marketingových nástrojov.
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Gartner Inc (IT) +4,21 %: Popredná svetová výskumná a poradenská spoločnosť v oblasti informačných technológií a biznisu.
Porazení:
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Intel Corp (INTC) -9,66 %: Globálny technologický líder vo výrobe počítačových procesorov, mikročipov a polovodičov.
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Teradyne Inc (TER) -9,59 %: Vyrába automatizované testovacie zariadenia pre polovodiče, bezdrôtové systémy a priemyselnú robotiku.
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Generac Holdings Inc (GNRC) -8,54 %: Výrobca záložných energetických generátorov a domácich aj priemyselných systémov pre ukladanie energie.
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Western Digital Corp (WDC) -7,86 %: Významný výrobca pevných diskov (HDD), flash pamätí a dátových úložísk.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -7,45 %: Navrhuje a vyvíja polovodičové čipy pre dátovú infraštruktúru, cloudové a sieťové riešenia.
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Sandisk Corp (SNDK) -7,26 %: Výrobca flash pamäťových kariet a pevných diskov (spadá pod Western Digital).
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KLA Corp (KLAC) -7,22 %: Dodáva pokročilé systémy pre kontrolu procesov a meranie pri výrobe polovodičov.
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Lam Research Corp (LRCX) -6,87 %: Vyrába špecializované zariadenia na spracovanie kremíkových plátkov v polovodičovom priemysle.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) -6,51 %: Významný vývojár počítačových procesorov, grafických čipov a procesorov pre dátové centrá.
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GE Vernova Inc (GEV) -6,51 %: Energetická spoločnosť zameraná na technológie pre obnoviteľné zdroje, veternú energiu a elektrifikáciu siete.
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