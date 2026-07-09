📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (8.7.2026)

Víťazi:
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Akamai Technologies Inc (AKAM) +10,67 % – Poskytuje cloudové služby, kybernetickú bezpečnosť a siete pre doručovanie obsahu (CDN).
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Arista Networks Inc (ANET) +8,76 % – Vyrába a navrhuje sieťové prepínače a softvérové riešenia pre veľké cloudové dátové centrá.
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Super Micro Computer Inc (SMCI) +7,31 % – Špecializuje sa na výrobu vysoko výkonných serverov a úložných systémov, najmä pre umelú inteligenciu.
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SanDisk Corp (WDC) +6,77 % – Zaoberá sa vývojom a výrobou dátových úložísk a flash pamätí (značka spadá pod Western Digital).
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Valero Energy Corp (VLO) +6,26 % – Prevádzkuje ropné rafinérie a patrí k najväčším výrobcom obnoviteľných palív na svete.
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Baker Hughes Co (BKR) +5,71 % – Dodáva pokročilé technológie, vybavenie a služby pre ťažbu ropy a zemného plynu.
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Marathon Petroleum Corp (MPC) +5,39 % – Patrí medzi najväčších prevádzkovateľov ropných rafinérií a ropovodov v Spojených štátoch.
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Ciena Corp (CIEN) +5,27 % – Dodáva telekomunikačné sieťové vybavenie a softvér pre optické siete.
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Casey's General Stores Inc (CASY) +5,13 % – Prevádzkuje rozsiahlu sieť obchodov so zmiešaným tovarom a čerpacích staníc na americkom Stredozápade.
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Phillips 66 (PSX) +5,02 % – Zaoberá sa rafináciou ropy, petrochémiou a prepravou energetických surovín.
Porazení:
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Synchrony Financial (SYF) -9,61 % – Poskytuje spotrebiteľské finančné služby, najmä vydávanie kreditných kariet pre maloobchodné reťazce.
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Moderna Inc (MRNA) -7,48 % – Biotechnologická spoločnosť zameraná na vývoj vakcín a liečiv na báze informačnej RNA (mRNA).
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Smurfit Westrock PLC (SW) -6,49 % – Patrí k najväčším svetovým výrobcom obalových materiálov a produktov z vlnitej lepenky.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -6,35 % – Vyrába vybavenie pre políciu a bezpečnostné zložky, ako sú paralyzéry Taser a osobné kamery.
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ResMed Inc (RMD) -6,33 % – Vyvíja a vyrába lekárske prístroje na liečbu spánkového apnoe a ďalších respiračných ochorení.
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Global Payments Inc (GPN) -5,90 % – Poskytuje platobné technológie a softvérové riešenia pre spracovanie transakcií obchodníkov z celého sveta.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) -5,79 % – Vyvíja a vyrába letecké motory, avioniku a ďalšie technológie pre komerčné aj vojenské letectvo.
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Align Technology Inc (ALGN) -5,69 % – Vyrába priehľadné strojčeky na zuby Invisalign a 3D digitálne skenery pre ortodonciu a stomatológiu.
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Amcor PLC (AMCR) -5,62 % – Je globálnym lídrom vo vývoji a výrobe zodpovedných plastových obalov pre potraviny a zdravotníctvo.
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Capital One Financial Corp (COF) -5,39 % – Banková inštitúcia, ktorá sa zameriava predovšetkým na kreditné karty, pôžičky na autá a bežné bankovníctvo.
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