Nasdaq odskakuje o 1% 📈 Akcie SK Hynix rastú o 8%

Napriek nedávnej korekcii v sektore polovodičov globálni investori nestratili chuť na spoločnosti spojené s umelou inteligenciou – kontrakt na Nasdaq 100 rastie takmer o 1% a pokles cien ropy z okolia 81 USD na necelých 78 USD priniesol investorom určitú úľavu, napriek neistote spojenej s Blízkym východom. Podľa Bloombergu dopyt po ponuke amerických depozitných certifikátov (ADR) SK Hynix prevýšil počet ponúkaných akcií viac ako sedemkrát. Ak bude ocenenie stanovené v blízkosti aktuálnej burzovej ceny, pôjde o druhú najväčšiu ponuku zahraničnej spoločnosti v histórii amerického kapitálového trhu.
Najdôležitejšie informácie
- Dopyt po ponuke ADR SK Hynix prevýšil ponuku viac ako sedemkrát, pričom hodnota podaných žiadostí dosiahla približne 171,5 mld. USD.
- Spoločnosť môže získať približne 24,5 mld. USD, čím by sa táto ponuka stala druhou najväčšou v histórii zahraničných debutov v USA – hneď po Alibabe.
- Napriek viac ako 30-percentnej korekcii kurzu od historických maxím inštitucionálni investori naďalej agresívne nakupujú expozíciu na trh pamätí pre AI.
Gigantický dopyt napriek výraznému poklesu akcií
SK Hynix realizuje ponuku v čase, keď sa sentiment voči sektoru polovodičov výrazne zhoršil. Akcie spoločnosti klesli o približne 30,5 % od historického maxima dosiahnutého koncom júna a podobnou korekciou prešiel aj americký Micron Technology. Časť investorov začala mať obavy, že býčí trh spojený s umelou inteligenciou bol príliš dynamický.
Dáta Bloombergu však ukazujú úplne iný obraz. Ponuka zahŕňajúca 177,9 mil. certifikátov ADR prilákala žiadosti v hodnote približne 171,5 mld. USD, čo znamená viac ako sedemnásobné prevýšenie počtu ponúkaných cenných papierov.
To naznačuje, že najväčšie fondy nepovažovali korekciu za koniec cyklu AI, ale skôr za príležitosť na zvýšenie angažovanosti u jedného z najvýznamnejších výrobcov pamätí pre umelú inteligenciu.
Druhý najväčší zahraničný debut v histórii Wall Street
Ponuka SK Hynix zodpovedá 17,79 mil. kmeňovým akciám spoločnosti. Ak bude cena ADR stanovená na úrovni zodpovedajúcej strediajšiemu záverečnému kurzu vo výške približne 2,08 mil. wonov za akciu, kórejský výrobca získa približne 24,5 mld. USD.
Bolo by to druhá najväčšia ponuka zahraničnej spoločnosti v histórii amerického trhu, hneď za rekordným debutom Alibaby, ktorý priniesol približne 25 mld. USD.
Hoci ešte pred niekoľkými týždňami analytici očakávali, že ponuka môže prekročiť 29 mld. USD, korekcia kurzu znížila hodnotu emisie. Záujem investorov napriek tomu zostal veľmi vysoký.
Signálom toho, že SK Hynix vníma americký debut ako strategický krok, je osobná angažovanosť predsedu celej skupiny SK, Chey Tae-wona. Podľa priemyselných zdrojov sa zúčastní na piatočnej slávnostnej ceremónii debetu ADR na Nasdaq spolu s generálnym riaditeľom SK Hynix Kwak Noh-jungom a ostatnými členmi predstavenstva.
Počas podujatia má vedenie spoločnosti globálnym investorom predstaviť technologické výhody SK Hynix a dlhodobú stratégiu rozvoja spojenú s trhom umelej inteligencie.
Získané prostriedky majú byť použité predovšetkým na rozšírenie výrobných kapacít. Spoločnosť plánuje financovať výstavbu novej továrne na polovodiče a moderného závodu na pokročilé balenie čipov v Južnej Kórei, aby dokázala pokryť rastúci dopyt po pamätiach využívaných v akcelerátoroch AI.
Zároveň má Chey Tae-won absolvovať v Spojených štátoch stretnutia so zástupcami najväčších technologických spoločností, vrátane Nvidie a Tesly, čo podčiarkuje strategický význam spolupráce s kľúčovými odberateľmi infraštruktúry AI.
Najväčšie fondy stále veria v trh AI
Podľa Bloombergu sa medzi investormi zainteresovanými o ponuku objavili globálne dlhodobé fondy, fondy špecializujúce sa na technologický sektor, štátne majetkové fondy (sovereign wealth funds) a investori zameraní na ázijský trh.
Baillie Gifford, Coatue Management a Situational Awareness deklarovali záujem o nákup ADR v hodnote až 7 mld. USD. Takáto miera angažovanosti ukazuje, že najväčší kapitál naďalej vníma výrobcov pamätí ako jedných z hlavných beneficientov dlhoročného boomu v oblasti umelej inteligencie.
Úlohu hlavných organizátorov ponuky plnia okrem iných Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase a Citi, čo ešte viac zdôrazňuje váhu celej transakcie.
Prečo je SK Hynix taký dôležitý pre trh AI?
SK Hynix je v súčasnosti jedným z najväčších výrobcov pamätí HBM (High Bandwidth Memory), ktoré predstavujú kľúčový prvok akcelerátorov AI využívaných okrem iného spoločnosťami Nvidia a AMD. Bez pamätí novej generácie by ani tie najvýkonnejšie grafické procesory nedokázali dosahovať súčasné parametre pri trénovaní a obsluhe modelov umelej inteligencie.
To robí zo SK Hynix jedného z najpriamejších beneficientov globálnych investícií do infraštruktúry AI. Každé zvýšenie objednávok na GPU zároveň znamená rast dopytu po pokročilých pamätiach HBM.
Z pohľadu investorov sa teda spoločnosť stala jedným z najdôležitejších článkov celého hodnotového reťazca umelej inteligencie.
Je to signál pre celý sektor polovodičov?
Podľa môjho názoru áno. Keby investori skutočne verili, že boom AI sa blíži ku koncu, len ťažko by sme mohli očakávať viac ako sedemkrát prevýšené žiadosti o jednu z najväčších verejných ponúk posledných rokov.
Navyše, obrovský dopyt sa objavil až po viac ako 30-percentnej korekcii kurzu SK Hynix a poklesoch Micronu. To naznačuje, že najväčšie fondy naďalej vnímajú súčasné oslabenie ako súčasť bežnej korekcie v dlhodobom rastovom trende.
Hoci krátkodobá volatilita v sektore polovodičov pravdepodobne zostane vysoká, záujem o ponuku SK Hynix ukazuje, že inštitucionálny kapitál naďalej dôsledne buduje expozíciu na rozvoj umelej inteligencie. To môže byť pozitívny signál nielen pre výrobcov pamätí, ale aj pre celý ekosystém AI.
Graf US100 a ADR-y SK Hynix (D1)
Kontrakt na index US100 zastavil pokles v blízkosti 50-sedničného exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA50, oranžová čiara). Návrat kotácií nad úroveň 30 000 bodov by mohol obnoviť optimizmus na Wall Street a zvýšiť šance na pokračovanie rastového trendu.
Zdroj: xStation5
Európske ADR-y SK Hynix rastú už o viac ako 15 % od lokálneho dna – k vrcholom z aktuálnej úrovne chýba ešte približne 15 %. Podporou sa opäť ukázala EMA50.
Zdroj: xStation5
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