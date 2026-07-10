📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (9.7.2026)

Víťazi:
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Lumentum Holdings Inc (LITE) +11,13 % – Vyrába a predáva optické a fotonické produkty pre telekomunikačné siete a komerčné lasery.
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Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) +9,94 % – Poskytuje riešenia pre podnikovú IT infraštruktúru, servery, dátové úložiská a cloudové služby.
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Fedex Freight Holding Co Inc (FDX) +7,64 % – Je súčasťou globálneho logistického giganta FedEx, špecializuje sa na nákladnú prepravu a doručovacie služby.
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SanDisk Corp (WDC) +7,59 % – Zaoberá sa vývojom a výrobou dátových úložísk a flash pamätí (značka spadá pod Western Digital).
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Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) +6,98 % – Prevádzkuje flotilu výletných lodí a ponúka plavby do turistických destinácií po celom svete.
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Lam Research Corp (LRCX) +6,01 % – Dodáva pokročilé zariadenia a služby pre výrobu polovodičov a integrovaných obvodov.
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Invesco Ltd (IVZ) +5,85 % – Je globálna investičná spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy a ETF pre klientov po celom svete.
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Comfort Systems USA Inc (FIX) +5,73 % – Poskytuje inštaláciu, údržbu a opravy komerčných vykurovacích, ventilačných a klimatizačných (HVAC) systémov.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD) +5,67 % – Navrhuje a vyrába vysoko výkonné počítačové procesory (CPU) and grafické karty (GPU).
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Palo Alto Networks Inc (PANW) +5,53 % – Patrí k popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí.
Porazení:
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APA Corp (APA) -5,05 % – Nezávislá energetická spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu.
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Paramount Skydance Corp (PARA) -4,31 % – Mediálny a zábavný konglomerát tvoriaci a distribuujúci filmy, televízne relácie a streamovací obsah.
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Costco Wholesale Corp (COST) -4,21 % – Prevádzkuje medzinárodný reťazec veľkoobchodných klubových predajní fungujúcich na princípe plateného členstva.
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Cincinnati Financial Corp (CINF) -3,38 % – Poskytuje poistenie majetku, úrazové poistenie a ďalšie finančné a poisťovacie služby.
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PepsiCo Inc (PEP) -3,26 % – Globálny potravinársky a nápojový gigant, pod ktorého spadajú značky ako Pepsi, Lay's alebo Gatorade.
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McKesson Corp (MCK) -3,16 % – Distribuuje liečivá, zdravotnícky materiál a poskytuje technológie pre zdravotnícky sektor.
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Philip Morris International In (PM) -3,15 % – Patrí k najväčším svetovým výrobcom tabakových výrobkov a alternatív bez dymu.
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Devon Energy Corp (DVN) -2,98 % – Zaoberá sa prieskumom, rozvojom a ťažbou ropy, zemného plynu a skvapalnených plynov.
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Jacobs Solutions Inc (J) -2,98 % – Poskytuje inžinierske, architektonické, stavebné a poradenské služby pre rôzne priemyselné aj vládne sektory.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -2,97 % – Vyrába vybavenie pre políciu a bezpečnostné zložky, ako sú paralyzéry Taser a osobné kamery.
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