Magnificent Seven stráca dych a Wall Street začína byť nervózna ⚠️

Tohtoročná akciová rally má jedného prekvapivo slabého účastníka: skupinu Magnificent Seven. Práve americkí technologickí giganti ako Nvidia, Alphabet alebo Amazon v posledných rokoch ťahali rast trhu, no v roku 2026 zatiaľ výrazne zaostávajú. Index Magnificent Seven tento rok prakticky stagnuje, zatiaľ čo širší trh pokračuje v raste.
Tento vývoj je problém najmä preto, že sedem najväčších technologických titulov tvorí približne tretinu indexu S&P 500. Ak sa taká veľká časť trhu nehýbe, zvyšok indexu musí odviesť oveľa viac práce, aby sa naplnili optimistické ciele analytikov na koniec roka.
Analytici v priemere očakávajú, že S&P 500 zakončí rok 2026 na úrovni 7 824 bodov, čo znamená ďalší rast o takmer 5 % oproti aktuálnym hodnotám. Ak však Magnificent Seven zostane slabá, zvyšných 493 akcií v indexe by muselo do konca roka pridať ďalších 6,8 %, a to po tom, čo už tento rok posilnili zhruba o 13 %.
Hlavná pozornosť investorov sa medzitým presunula k výrobcom čipov. Polovodičový index Philadelphia Semiconductor tento rok vzrástol o 78 %, zatiaľ čo index Magnificent Seven pridal iba 0,5 %. Trh tak začal preferovať firmy priamo napojené na výstavbu AI infraštruktúry, najmä výrobcov čipov, pamätí a ďalších komponentov.
To však podľa časti analytikov môže byť jednostranná stávka. Niektorí analytici z Morgan Stanley, Goldman Sachs alebo JPMorgan upozorňujú, že rozdiel medzi čipármi a megacapmi už môže byť príliš veľký. Polovodičové firmy ťažia z obrovských objednávok a silnej cenovej sily, ale časť trhu začína pochybovať, či je takéto tempo dlhodobo udržateľné.
Naopak, Magnificent Seven začína byť po slabšom výkone opäť zaujímavejšia z pohľadu ocenenia. Ich pomer ceny k zisku klesol z 32,6 na 23,9, čo výrazne znížilo valuačnú prémiu voči širšiemu trhu. Rozdiel voči S&P 500 sa dostal blízko historicky nízkych úrovní, čo môže niektorých investorov lákať späť k týmto titulom.
Dôležité je aj to, že AI príbeh sa neobmedzuje iba na čipy. Veľkí hyperscaleri, teda firmy prevádzkujúce obrovské dátové centrá a cloudovú infraštruktúru, môžu dlhodobo vlastniť kľúčovú časť hodnotového reťazca. Inými slovami, výrobcovia čipov dodávajú „motor“, ale technologické platformy môžu kontrolovať samotnú diaľnicu, po ktorej bude AI ekonomika fungovať.
Pre Wall Street je tak súčasná situácia citlivá. Ak sa Magnificent Seven opäť zapojí do rastu, môže to indexu S&P 500 výrazne pomôcť dosiahnuť optimistické ciele. Ak však zostane bokom, rast bude musieť niesť oveľa širšia časť trhu. To síce nie je nemožné, ale pre nižšie váhy ostatných akcií by menšie tituly museli dosiahnuť výrazne vyššie výnosy.
Z pohľadu investorov môže súčasný vývoj naznačovať zmenu vo vnímaní AI boomu. Trh už nestavia iba na najväčšie technologické firmy, ale hľadá konkrétnych víťazov v dodávateľskom reťazci. Zároveň však platí, že ak sú polovodiče príliš rozbehnuté a Magnificent Seven lacnejšia než predtým, časť kapitálu sa môže postupne vracať späť k megacapom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
US Open: Wall Street sa odráža nahor, zatiaľ čo AI a polovodiče zatieňujú obavy okolo Iránu
Ropa na blockchaine? 🛢️ Startup chce z barelu urobiť kryptoaktívum ⚡
Všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcej sezóne výsledkov!
Vojna na Blízkom východe dusí trh s plynom, svetový dopyt má opäť klesnúť 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.