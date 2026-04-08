Vojnové posuny na forexovom trhu: USD prudko klesá 💥; AUD, NZD a CHF sa odrážajú nahor 🚀

Dvojtýždňové prerušenie vojenských operácií USA proti Iránu dnes vyvolalo na devízovom trhu prudké otrasy a obrátilo veľkú časť pohybov, ktoré sme sledovali v posledných týždňoch. Naprieč širokým spektrom mien sú najviac nakupované cyklické meny, pričom na čele stoja NZD, SEK a ZAR, zatiaľ čo USD a CAD sa nachádzajú na samom dne rebríčka výkonnosti. Páry ako NZDUSD, AUDUSD a GBPUSD prudko rastú, pričom ťažia zo súčasného rastu futures na americké indexy a z výrazného výpredaja na rope po najväčšom jednodňovom poklese cien ropy za posledné roky. Dolárový index klesá približne o 0,9 %, čo v prostredí prudkého návratu rizikového apetítu na akciových trhoch oslabuje dopyt po bezpečných aktívach a odsúva defenzívne pozície v USD a do istej miery aj v JPY do úzadia.
Dnešná reakcia nadväzuje na vzorec z posledných týždňov, keď sa zmeny v intenzite konfliktu s Iránom rýchlo premietajú do pohybov dolára, jenu, ropy a zlata, a tým zvyšujú volatilitu na hlavných menových pároch. Vyššie sa nachádza heatmapa volatility na forexovom trhu. Zdroj: xStation
Najväčším príjemcom dnešnej kombinácie jastrabej centrálnej banky a globálnej deeskalácie však zostáva kiwi. Po rozhodnutí RBNZ pár NZDUSD dočasne vzrástol až o 2 % na úroveň 0,5844 a aktuálne si drží zisky okolo 1,7 % pri kurze približne 0,5824. Investori vyhodnotili vyjadrenie banky ako „jastrabiu pauzu“ – RBNZ jasne signalizovala pripravenosť na rýchle zvýšenie sadzieb, ak sa inflácia rozšíri aj mimo energetického sektora a začne ovplyvňovať mzdy a cenové očakávania. Zároveň banka zdôraznila, že ponukový šok spojený s predchádzajúcim rastom cien ropy je dočasný a že slabší domáci dopyt a rastúce voľné kapacity obmedzujú riziko druhého kola inflácie.
V tomto prostredí NZD profituje dvojako – ako mena s relatívne vysokým úrokovým diferenciálom a zároveň ako klasický zástupca risk-on koša, ktorý sa teraz po prerušení bojov medzi USA a Iránom vracia do priazne. Ak sa okno pre mierové rokovania v Islamabade neuzavrie príliš rýchlo, súčasná prevaha NZD nad USD si môže udržať silu. Pokračujúca nestabilita v regióne a riziko náhlej eskalácie si však stále vyžadujú opatrnosť pri rozširovaní pozícií.
Pár NZDUSD dnes testoval dôležitý dlhodobý kontrolný bod vyznačený na EMA 200. Tento retest zatiaľ nebol úspešný.
Zdroj: xStation
