Výrobca hnojív prekonal odhady. Vojna ženie ceny nahor 📈

- Yara zvýšila upravený EBITDA zisk o 40 % na 896 miliónov USD.
- Tržby vzrástli medziročne o 17 % a prekonali očakávania trhu.
- Obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv zvýšilo ceny hnojív a pomohlo globálnym producentom.
- Hlavné riziká zostávajú v cenách energií, LNG a ďalšom vývoji konfliktu.
- Yara zvýšila upravený EBITDA zisk o 40 % na 896 miliónov USD.
- Tržby vzrástli medziročne o 17 % a prekonali očakávania trhu.
- Obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv zvýšilo ceny hnojív a pomohlo globálnym producentom.
- Hlavné riziká zostávajú v cenách energií, LNG a ďalšom vývoji konfliktu.
Nórsky výrobca hnojív Yara International zverejnil lepšie výsledky, než čakal trh. Firma v 1. štvrťroku dosiahla upravený zisk EBITDA 896 miliónov USD, čo predstavuje medziročný rast o 40 % a zároveň prekonanie analytických odhadov na úrovni 807 miliónov USD. Tržby spoločnosti vzrástli medziročne o 17 %.
Hlavným dôvodom silnejších výsledkov je napätie na Blízkom východe. Vojna s Iránom fakticky obmedzila prepravu cez Hormuzský prieliv, čo zasiahlo globálny obchod s hnojivami aj kľúčovými surovinami na ich výrobu. Lode s dôležitými vstupmi zostávajú uviaznuté v oblasti Perzského zálivu, čo viedlo k nedostatku a následnému rastu svetových cien hnojív.
Yara z tejto situácie ťaží vďaka svojej globálnej výrobnej sieti. Firma dokáže pružnejšie presúvať produkciu a predávať za vyššie ceny v regiónoch, kde je ponuka obmedzená. To pomohlo najmä divíziám v Európe a Amerike, ktorých zisk vzrástol približne o 50 % oproti minulému roku. Naopak aktivity v Afrike a Ázii boli slabšie, okrem iného pre problémy s dodávkami LNG a obmedzenie výroby čpavku a močoviny v Indii.
Akcie spoločnosti na burze v Osle po výsledkoch vzrástli až o 5,6 %, než časť ziskov odovzdali. Investori pozitívne reagovali na schopnosť firmy využiť regionálnu cenovú volatilitu, hoci prostredie zostáva veľmi neisté.
Dôležitou témou zostáva aj energetická stratégia. Yara ďalej hľadá spôsoby, ako znížiť závislosť od drahých a volatilných energetických vstupov a zmierniť dopady rastúcich uhlíkových nákladov. Súčasťou plánov sú aj projekty v oblasti čpavku v spolupráci s Air Products & Chemicals, pričom finálne investičné rozhodnutie sa očakáva do polovice 2026.
Z pohľadu investorov výsledky ukazujú, že Yara môže byť krátkodobým víťazom narušenia globálnych dodávok hnojív. Zároveň však platí, že jej výhľad zostáva silne závislý od vývoja cien plynu, LNG, logistiky a ďalšieho priebehu konfliktu na Blízkom východe.
Graf YAR.NO (D1)
Akcie spoločnosti Yara International sa stále držia v pozitívnom technickom nastavení. Cena sa aktuálne pohybuje okolo 548 NOK a po predchádzajúcej korekcii sa opäť vracia k dôležitej rezistenčnej oblasti. Cena zostáva nad EMA 50 na úrovni 515,36 NOK aj nad SMA 100 na hodnote 463,60 NOK, čo potvrdzuje, že hlavný trend zostáva rastový. Po silnom raste z prvej polovice roka sa akcie dostali až k oblasti okolo 580 NOK, odkiaľ následne prišlo vyberanie ziskov. Pokles sa však zastavil nad EMA 50, čo ukazuje, že kupujúci stále bránia kľúčovú technickú podporu. Aktuálny návrat k hladine 548 NOK naznačuje obnovený záujem investorov, ale zároveň ide o oblasť, kde môže byť ďalší rast krátkodobo testovaný.
Kľúčovou rezistenciou zostáva oblasť 560–580 NOK. Ak sa akciám podarí túto zónu preraziť, mohol by sa otvoriť priestor na pokračovanie rastu a test nových maxím. Naopak najbližšia dôležitá podpora leží pri EMA 50 okolo 515 NOK. Jej udržanie je pre zachovanie pozitívneho technického výhľadu zásadné.
Zdroj: xStation5
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Robotaxi od Tesly sa blíži. Musk plní dlho sľubovaný plán 🚘
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Intel dosahuje nové maximá po 26 rokoch
Intel: AI podporuje výsledky a CPU môžu byť ďalšou fázou revolúcie
Vyhadzovy aj mimo technologický sektor, Nike prepustí 1 400 zamestnancov 👟
