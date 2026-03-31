Výrobca značky Hellmann’s plánuje predaj svojej divízie 🍟

Spoločnosť Unilever, pod ktorú spadajú veľmi známe potravinárske značky ako Hellmann’s a Knorr, uviedla, že vedie pokročilé rokovania o spojení svojej potravinárskej divízie s výrobcom korenín McCormick. V rámci možnej transakcie by išlo o sumu vo výške 15,7 miliardy dolárov. Unilever by svoju divíziu oddelil a následne ju zlúčil s vlastníkom pálivej omáčky Cholula. Očakáva sa, že akcionári Unileveru by si ponechali 65 % podiel v novovzniknutom subjekte.
Tento krok nadväzuje na už skoršie oddelenie zmrzlinovej divízie, kam patria značky ako Algida, Magnum, Ben & Jerry’s, Carte D’Or, Cornetto. Oddelenie zmrzlinovej divízie prebehlo v roku 2025, takže Unilever celkovo smeruje k premene svojho biznisu a vyššiemu zameraniu na segment kozmetiky a osobnej starostlivosti.
Analytici Barclays ocenili potravinársky biznis Unileveru na približne 32 miliárd dolárov vrátane dlhu. V kombinácii s trhovou kapitalizáciou McCormicku vo výške 14,2 miliardy dolárov a hotovosťou 15,7 miliardy dolárov by to mohlo znamenať ocenenie nového spojeného subjektu na viac ako 60 miliárd dolárov.
Hoci je potravinárska divízia Unileveru biznisom s vyššou maržovosťou, rast tržieb zaostáva za divíziami osobnej starostlivosti a beauty a brzdí ambície firmy zvýšiť v blízkom období celkové tržby skupiny o 4 až 6 %. V roku 2025 dosiahli celkové tržby Unileveru 50,5 miliardy eur, pričom medziročne klesli. Firma tak prechádza obdobím slabšieho rastu a stagnácie, keď sa jej nedarí výraznejšie zrýchliť celkovú výkonnosť. To sa prejavuje aj na vývoji ceny akcií, ktoré za posledných 5 rokov vykazujú len slabú výkonnosť okolo 6 %, zatiaľ čo za posledný rok titul stratil viac ako 7 %. Stagnujúci rast navyše nedokáže plne vykompenzovať ani dividendový výnos, ktorý je v súčasnosti mierne pod úrovňou 4 %.
