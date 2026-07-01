Výrobný PMI eurozóny: EURUSD mierne rastie vďaka rastu produkcie a slabnúcim inflačným tlakom 🇪🇺

Výrobný sektor eurozóny na konci prvej polovice roka ukázal povzbudivú odolnosť. Hlavný index S&P Global Eurozone Manufacturing PMI v júni mierne klesol na štvormesačné minimum 51,4 bodu z májových 51,6 bodu, ale už piaty mesiac po sebe zostal v pásme expanzie.
Podkladové dáta ukazujú zložitú dynamiku sektora: továrenská produkcia zrýchľuje, dodávateľské reťazce zostávajú napäté, ale vykazujú známky stabilizácie, a klesajúce náklady na energie prinášajú výrobcom veľmi potrebnú úľavu.
EUR/USD mierne vzrástol po údajoch o inflácii z Francúzska, Nemecka a eurozóny ako celku, ktoré vyšli nad očakávaniami. Pár však zostáva uzavretý v pásme 1,1380–1,1430. Ďalšie katalyzátory volatility, vrátane inflácie HICP v eurozóne, reportu zamestnanosti ADP a panelu v Sintre za účasti prezidentov hlavných centrálnych bánk, prídu neskôr počas seansy. Býčie momentum by mohlo zosilnieť, ak EUR/USD prerazí nad svoje kľúčové EMA. V čase písania je pár nižšie o 0,15 %.
Zdroj: xStation5
Dynamika sektora: produkcia vs. dopyt
Napriek miernemu poklesu hlavného indexu PMI zaznamenala skutočná továrenská produkcia výrazné zrýchlenie. Išlo o najsilnejší kalendárny štvrťrok pre výrobnú produkciu eurozóny od začiatku roka 2022.
- Zrýchľujúca produkcia: Index výstupu výrobného PMI vzrástol na dvojmesačné maximum 51,7 bodu z májových 51,3 bodu. Produkcia tak rástla už šiesty mesiac po sebe.
- Geografické rozdiely: Rast produkcie bol v eurozóne široko rozložený. Jedinými sledovanými krajinami, ktoré v júni nezaznamenali expanziu, boli Španielsko a Francúzsko.
- Krehký dopyt: Nové objednávky sa po májovej stagnácii vrátili k rastu. Nárast bol však iba mierny. Exportný dopyt, ktorý zahŕňa aj obchod v rámci eurozóny, zostal hlavnou brzdou sektora a klesal druhý mesiac po sebe.
- Pretrvávajúci tlak na dodávateľské reťazce: Index dodacích lehôt dodávateľov vzrástol na trojmesačné maximum, čo signalizuje mierne uvoľnenie logistických tlakov. Kapacita dodávateľov však zostáva výrazne napätá a dodacie lehoty sa stále pohybujú hlboko pod úrovňami pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe.
Slabnúce inflačné tlaky a miernejšie prepúšťanie
Významným pozitívom júnového prieskumu bolo zreteľné ochladenie nákladového prostredia. Hlavným dôvodom bol prudký pokles medzinárodných cien ropy.
- Najslabšia nákladová inflácia od marca: Vstupné náklady síce zostávajú zvýšené, tempo ich rastu však v júni spomalilo. Tým sa prerušil trvalý rastový trend, ktorý sa začal v septembri minulého roka.
- Menej agresívne ceny výrobcov: V nadväznosti na úľavu pri vstupných nákladoch zmiernili výrobcovia v eurozóne aj vlastnú cenotvorbu. Inflácia výstupných cien tak spomalila na trojmesačné minimum.
- Mierne znižovanie počtu zamestnancov: Počet zamestnancov v továrňach v júni ďalej klesal. Tempo prepúšťania však bolo mierne a pomalšie než v máji.
- Oživenie dôvery: Podnikateľský optimizmus týkajúci sa budúcej produkcie vzrástol na štvormesačné maximum a pokračoval v zotavení z aprílového 17-mesačného minima. Očakávania na nasledujúci rok však stále zostávajú mierne pod svojím historickým trendom.
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