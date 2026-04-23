Vyrovnanie Capital One vo výške 425 miliónov USD v kauze účtov 360 Savings získalo finálne schválenie

Federálny sudca udelil finálne schválenie revidovanému hromadnému vyrovnaniu Capital One vo výške 425 miliónov USD v kauze účtov 360 Savings. Spor sa týkal obvinení, že banka držala sadzby na starších účtoch 360 Savings pod úrovňou účtov 360 Performance Savings a zároveň dostatočne jasne neinformovala o výhodnejšej alternatíve s vyšším výnosom. Akcie Capital One 23. apríla klesali približne o 0,7 %, čo naznačuje len obmedzený bezprostredný dopad rozhodnutia na trh.
Čo vyrovnanie zahŕňa
Vyrovnanie sa vzťahuje na ľudí, ktorí držali účet Capital One 360 Savings kedykoľvek od 18. septembra 2019 do 16. júna 2025. Administrátor vyrovnania uvádza, že ak nebude podané odvolanie, platby budú rozosielané približne od 21. júla 2026.
Podľa schválených podmienok Capital One vytvorí fond vo výške 425 miliónov USD a zároveň musí buď najmenej dva roky zachovať oba typy účtov 360 Savings a 360 Performance Savings s rovnakou úrokovou sadzbou, rovnakými poplatkami a rovnakými podmienkami minimálneho zostatku, alebo previesť účty 360 Savings na 360 Performance Savings. Web k vyrovnaniu uvádza, že oprávnení členovia skupiny nemusia na získanie hotovostnej platby podávať žiadnu žiadosť.
Prečo je to dôležité
Schválenie uzatvára dlhší spor o cenotvorbu online sporiacich účtov Capital One po tom, čo skoršia verzia vyrovnania bola v novembri 2025 zamietnutá. Reuters vtedy uviedol, že prvý návrh počítal s 300 miliónmi USD za nevyplatené úroky a 125 miliónmi USD v dodatočných platbách pre súčasných držiteľov účtov, no súd rozhodol, že neposkytuje dostatočnú nápravu. Revidovaná dohoda následne získala v januári predbežné schválenie a tento týždeň aj finálny súhlas.
Trhy teraz budú sledovať, či prípadné odvolanie neposunie termín výplat a či zmeny v sadzbách vkladov Capital One ovplyvnia udržanie klientov a náklady financovania. Prípad zároveň pripomína, že spôsob zverejňovania sadzieb a prax pri sporiacich účtoch môžu predstavovať právne aj reputačné riziko, aj keď reakcia akcií zostáva obmedzená.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
