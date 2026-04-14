Výsledky JP Morgan: dobré, ale mohli byť lepšie

Jedným z najvýznamnejších mien v tejto sezóne zverejňovania výsledkov je investičný gigant JP Morgan. Spoločnosť zverejnila svoje výsledky ešte pred otvorením trhu a pohyb cien pred otvorením bol minimálny.
Trh mal voči spoločnosti veľmi vysoké očakávania a náročná porovnávacia základňa jej ich splnenie nijako neuľahčila. Napriek tomu sa spoločnosti nakoniec podarilo dosiahnuť ďalší rekordný štvrťrok.
- Tržby presiahli 50 mld. USD oproti očakávaniam vo výške 49,2 mld. USD. V tom:
- FICC a obchodovanie: medziročný nárast o 21 % na 7 mld. USD. Očakávania sa pohybovali okolo 6,65 mld. USD.
- Investičné bankovníctvo: medziročný nárast o 38 % na 3,14 mld. USD.
- Poradenstvo: medziročný nárast o 82 % na 1,27 mld. USD.
- EPS: 5,94 USD oproti očakávaniam na úrovni približne 5,45 USD.
- Aktíva:
- Vklady: 2,68 bilióna USD
- Úvery: 1,5 bilióna USD
- Čistá úroková marža (NIM): 2,5 % oproti očakávaným 2,57 %
Prečo teda cena akcií zdanlivo nereaguje na výsledky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú fenomenálne? Predovšetkým napriek silným tržbám a zisku bola čistá úroková marža (NIM), ukazovateľ, ktorý akcionári a trh považujú za kľúčový, mierne pod očakávaniami. Okrem toho spoločnosť znížila svoj celoročný odhad čistých úrokových výnosov zo 104,5 mld. USD na 103 mld. USD. To znamená, že napriek prekonaniu očakávaní v oblasti tržieb sa jadro podnikania spoločnosti mierne, ale merateľne oslabilo.
Okrem číselných údajov spoločnosti trh zvažoval aj každé slovo legendárneho generálneho riaditeľa firmy Jamesa Dimona. Podarilo sa mu upokojiť časť trhu, ktorá má reálne obavy o budúcu situáciu spotrebiteľov a riziká vyplývajúce z trhu s PE/PC. Dimon jasne potvrdil, že súčasná volatilita spoločnosti prospieva, spotrebiteľ je celkovo naďalej silný a americká ekonomika a rast zostávajú odolné – poukázal však na to, že situácia na komoditnom trhu a vojna v Iráne vytvárajú komplexné a reálne riziká.
JPM.US (D1)
Napriek nedávnym poklesom vyvolaným obavami okolo PE/PC si akcia udržiava dlhodobý, jasne definovaný uptrend.
Zdroj: xStation5
Články:
BREAKING: americký PPI vyšiel slabší, než sa očakávalo
Výsledky BlackRocku: dynamický rast v prvom štvrťroku
🚩 Report US NFIB výrazne zaostal za očakávaniami
Zemný plyn znovu oslabuje 🔻
