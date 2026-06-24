Výsledky Micronu prichádzajú: dôležitý test pre polovodiče a spoločnosti AI?

Po prudkom prepade akcií Micronu o viac než 13 % a širšom výpredaji v polovodičovom sektore investori netrpezlivo očakávajú výsledky za 3. fiškálny štvrťrok 2026, ktoré spoločnosť zverejní 24. júna po uzavretí trhu.
- Očakávania sú mimoriadne vysoké. Konsenzus predpokladá tržby približne 35,3–35,4 mld. USD a zisk na akciu presahujúci 20 USD, čo by znamenalo ďalší štvrťrok rekordného rastu ťahaného boomom v oblasti umelej inteligencie.
- Kľúčovým motorom zostáva dopyt po pamätiach HBM využívaných v akcelerátoroch AI. Micron skôr deklaroval, že jeho výrobné kapacity HBM na rok 2026 sú už plne nakontrahované. Trh však bude sledovať nielen samotné výsledky, ale predovšetkým výhľad na 4. štvrťrok a komentáre vedenia týkajúce sa ponuky a dopytu na trhu pamätí DRAM a NAND.
- Po raste akcií o viac než 1 000 % od apríla 2025 investori potrebujú potvrdenie, že investičný cyklus v oblasti AI stále zrýchľuje a nepribližuje sa k bodu nasýtenia. Výsledky Micronu sa tak môžu stať katalyzátorom odrazu v sektore AI, ale aj zdrojom ďalšej vlny výberu ziskov.
Na čo trh zameria najväčšiu pozornosť?
- Výhľad tržieb a zisku na 4. štvrťrok a perspektívy pre fiškálny rok 2027.
- Dynamiku rastu predaja pamätí HBM pre dátové centrá a systémy AI.
- Udržanie rekordne vysokej hrubej marže, ktorá bola skôr odhadovaná približne na 81 %.
Výsledky Micronu ako test odolnosti rally v oblasti AI
Micron dnes zverejní výsledky za 3. fiškálny štvrťrok v čase, keď polovodičový sektor čelí rastúcemu tlaku po prudkom výpredaji akcií naviazaných na AI. Report preto nebude hodnotený iba podľa tržieb a zisku, ale aj podľa toho, či dopyt po AI infraštruktúre zostáva dostatočne silný na to, aby ospravedlnil zvýšené valuácie sektora.
Trh nečaká len na rekordy, ale na potvrdenie pokračujúceho cyklu
Konsenzus predpokladá tržby Micronu okolo 35,3–35,4 mld. USD a zisk na akciu nad 20 USD, čo by znamenalo veľmi silný medziročný rast. Takéto vysoké očakávania však spôsobujú, že samotné „prekonanie odhadov“ nemusí stačiť. Investori budú hľadať dôkazy, že rast sa udrží aj v nadchádzajúcich štvrťrokoch.
HBM zostáva osou rastového príbehu Micronu
Najdôležitejším prvkom reportu bude segment pamätí HBM, využívaných v pokročilých čipoch pre AI. Micron skôr naznačoval, že jeho ponuka HBM na rok 2026 je už plne nakontrahovaná. Trh preto bude pozorne sledovať nové informácie o dodávkach, zákazníkoch a cenách.
Marže ukážu cenovú silu výrobcov pamätí
Spoločnosť skôr odhadovala hrubú maržu blízko 81 %, čo by bola jedna z najsilnejších úrovní ziskovosti v jej histórii. Udržanie alebo ďalšie zlepšenie marží by mohlo potvrdiť, že nedostatok pamätí DRAM, NAND a HBM stále posilňuje cenovú pozíciu Micronu.
Výhľad môže byť dôležitejší než samotné výsledky
Najväčšiu váhu trh pravdepodobne prisúdi výhľadu na 4. štvrťrok a komentárom vedenia týkajúcim sa fiškálneho roka 2027. Ak výhľad ukáže ďalšie zrýchlenie dopytu z dátových centier a oblasti AI, report môže upokojiť náladu na trhu. Slabší tón by však mohol prehĺbiť obavy z prehriatia sektora.
Pozicionovanie na trhu opcií môže obmedziť reakciu po výsledkoch
Popri fundamentoch budú investori venovať pozornosť situácii na trhu opcií, ktorá pred zverejnením výsledkov vyzerá mimoriadne napäto. Implikovaná volatilita opcií na Micron sa nachádza na najvyššej úrovni za približne dva roky, čo naznačuje veľmi vysoké očakávania týkajúce sa pohybu kurzu po zverejnení reportu. Trh zároveň zostáva silne naklonený call pozíciám, podobne ako pred marcovými výsledkami, po ktorých akcie klesli napriek solídnym finančným číslam.
Najväčšia koncentrácia call opcií je sústredená okolo úrovne 1 200 USD, ktorá môže pôsobiť ako krátkodobá rezistenčná zóna. V býčom scenári môžu market makeri predávať akcie, keď sa cena bude k tejto úrovni približovať, čo môže obmedziť rastové momentum. Zároveň sa očakáva, že implikovaná volatilita po zverejnení výsledkov prudko klesne. To v minulosti viedlo k rýchlemu rozpadu opčných prémií a zvýšenej aktivite pri výbere ziskov. Reakcia akcie tak napokon môže závisieť rovnako výrazne od dynamiky opčného trhu ako od samotných výsledkov.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Bude Palantir ďalej klesať? Michael Burry sa k tomu vyjadruje
SK Hynix mieri na Wall Street a chce získať 29 miliárd dolárov na AI boom 🚀
SoFi predstavuje AI nástroj na tvorbu obchodných stratégií 🤖
EÚ sa chystá pritvrdiť vo vyšetrovaní spoločnosti Meta 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.