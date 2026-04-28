Výsledky Spotify: Ziskovosť rastie, cena klesá

Švédska platforma na distribúciu audia, kotovaná na americkej burze, po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok 2026 klesla o viac ako 10 %. Napriek extrémnej reakcii trhu sa nezdá, že by zverejnené čísla takýto pohyb ospravedlňovali – aspoň na prvý pohľad.
- Zisk na akciu (EPS) dopadol výrazne nad očakávania a dosiahol až 3,45 eura oproti trhovému očakávaniu okolo 2,95 eura.
- Tržby boli len solidné, takmer presne v súlade s konsenzom, a dosiahli 4,53 miliardy eur.
Medzi ďalšie pozitíva pre spoločnosť patria:
- Počet prémiových predplatiteľov vzrástol medziročne o 9 % na 293 miliónov, teda blízko trhového očakávania.
- Tržby od prémiových používateľov vzrástli medziročne o 10 % na 4,15 miliardy eur.
- Počet mesačne aktívnych používateľov vzrástol na 761 miliónov, taktiež nad očakávania.
- Hrubá marža vzrástla na rekordných 33 % a prekonala vlastný výhlaď spoločnosti.
- Prevádzkový zisk bol tiež rekordný, keď vzrástol na 715 miliónov eur pri marži 15,8 %.
- Voľné cash flow (FCF) bolo takisto rekordné a dosiahlo 824 miliónov eur.
Môže takéto silné výsledky niečo pokaziť? Trh sa zjavne sústreďuje takmer výlučne na výhlaď.
Spoločnosť oznámila, že prevádzkový zisk v 2. štvrťroku by mal dosiahnuť 630 miliónov eur. To predstavuje pokles oproti 1. štvrťroku a zároveň výrazne nižšiu úroveň, než je trhové očakávanie okolo 674 miliónov eur. Tržby by mali vzrásť na 4,8 miliardy eur a počet mesačne aktívnych používateľov by mal stúpnuť na 778 miliónov.
To naznačuje, že spoločnosť neočakáva štrukturálne zhoršenie obchodných podmienok, ale skôr signalizuje dočasný pokles ziskovosti – hoci z veľmi vysokej základne.
Zároveň firma ukazuje, že dokáže stabilne zvyšovať tržby, a dôvody na optimizmus prinášajú aj používateľské metriky.
Hoci je výrazný medzikvartálny pokles ziskovosti v krátkodobom horizonte dôležitou témou, rozsah výpredaja sa v kontexte tejto správy zdá byť prehnaný.
SPOT.US (D1)
Druhá polovica roka 2025 bola pre Spotify veľmi náročná. Valuácia spoločnosti klesla až o 45 %, čím úplne vymazala celý rast zo začiatku roka 2025. Hĺbka tohto poklesu môže vyvolávať otázky – otázky, ktoré zdieľajú aj analytici investičných firiem. Vzhľadom na časový rámec mohol byť pokles valuácie spoločnosti spôsobený najmä rotáciou kapitálu do firiem zameraných na AI. Zdroj: xStation5
